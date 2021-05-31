體臭｜腥油焦5種體味或心肝肺出事？身有甜味胃弱胰臟差宜吃南瓜

天氣熱的時候，擠在悶熱的巴士或地鐵車廂中，令人最難受的不僅是人擠人的不適感，還有撲鼻而來的汗臭味、狐臭味、體臭味等。流汗屬人體自然的排熱現象，會藉由汗水散發味道，但如果你的體味濃又臭，可得好好注意了！其實，體臭可能跟內臟功能逐漸削弱有關！體臭不單單只是「味道」問題，它還是「健康」問題。仔細判斷身上所散發出來的味道，就可以早一步找出身體的健康問題，預防疾病的發生！