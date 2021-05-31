體臭｜5種體味腥臭焦味或心肺出事？身有甜味胃弱胰臟差宜吃南瓜

撰文：Heho健康
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天氣熱的時候，擠在悶熱的巴士或地鐵車廂中，令人最難受的不僅是人擠人的不適感，還有撲鼻而來的汗臭味、狐臭味、體臭味等。流汗屬人體自然的排熱現象，會藉由汗水散發味道，但如果你的體味濃又臭，可得好好注意了！其實，體臭可能跟內臟功能逐漸削弱有關！體臭不單單只是「味道」問題，它還是「健康」問題。仔細判斷身上所散發出來的味道，就可以早一步找出身體的健康問題，預防疾病的發生！
▼趕走5種體臭味，就從飲食調理開始（點擊下圖看清！👇👇👇）
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日本飲食專家建議，透過飲食調理，就能改善體臭的現象。
1. 油味體臭 – 是肝臟、膽囊系統疲弱的表徵
如果平常飲食習慣是高油、高熱量，則會更容易削弱肝、膽的功能。
建議：想要消除這類體臭，多吃以蒸、燙或是涼拌方式料理的蔬菜。
2. 焦味體臭 – 是心臟、小腸系統疲弱的表徵
主要原因是愛吃烤肉，這會加重心臟以及小腸的負擔。
建議：多吃富含多酚的蔬果，像是蔓越莓、李子、士多啤梨等，能強化心臟、小腸功能。
3. 甜味體臭 – 是胃部、胰臟系統疲弱的表徵
如果砂糖吃的太多，就容易削弱胃以及胰臟的功能。
建議：可多吃黃色的蔬果，像是南瓜、番薯、粟米等可以。
4. 腥味體臭 – 是肺臟、大腸系統疲弱的表徵
主要原因是喜歡吃很多乳製品，這可能會嚴重影響肺臟以及大腸功能。
建議：可以多吃生薑、蘿蔔泥等帶辛味的蔬菜，幫助消化掉體內的油脂，達到去除腥味體臭的目的。
5. 腐味體臭 – 是腎臟、膀胱系統疲弱的表徵
主要是常吃加工肉品的食物，像是火腿、煙肉等。這會加重腎臟以及膀胱的負擔。
建議：攝取大豆製品，像是凍豆腐、納豆、味噌等，補「腎」食品。
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