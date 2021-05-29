即飲奶茶檢測｜10款奶茶雀巢最唔甜？有款高卡高糖雙冠軍1樽5粒糖

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-29 10:00

奶茶是不少人的愛好，好飲又有助提神，但糖分不惹少。我們在市面隨機挑選了10款常見的即飲奶茶，最高糖的一樽竟接近5粒方糖，佔全日最高糖分攝取量的一半，攝取過量糖分會增加患心血管病風險！

市面上的即飲奶茶眾多，記者從百佳、TASTE、7-11、OK便利店及鴻福堂隨機挑選了10款常見的樽裝、罐裝或紙包奶茶，發現大部分熱量和糖分含量較高，滿佈高糖陷阱。

記者從百佳、TASTE、7-11、OK便利店及鴻福堂隨機挑選了10款常見的樽裝或罐裝奶茶。（資料圖片）

最高糖1樽＝5方糖

10款即飲奶茶中，純萃喝醇乳奶茶最高糖，每100毫升便含有9克糖，一樽（275毫升）即含24.75克糖，接近5粒方糖，已佔全日最高攝取量的一半。而雀巢皇室奶茶（低糖）的含糖量則最低，每100毫升含0.56克糖。

▼即飲奶茶糖分排名，由低至高排：（按圖 👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。

▼同場加映：高血糖會出現什麼症狀呢？（按圖👇👇👇）

最高熱量1樽接近1碗飯

最高糖分的純萃喝醇乳奶茶同樣是最高卡路里的奶茶，每100毫升含71千卡熱量，一樽（275毫升）即含195.25千卡，相等於0.75碗白飯。而立頓英式奶茶的熱量最低，每100毫升有28千卡熱量，只相等於0.1碗白飯。

▼即飲奶茶熱量排名，由低至高排：（按圖👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

根據衛生署資料，成年人每日最多吸收卡路里參考： 18～30歲男性：2400千卡、女性：1900千卡 30～60歲男性：2350千卡、女性：1850千卡 60歲以上男性：1950千卡、女性：1700千卡

熱量是支持人體活動的主要能量來源，但若攝過量就會肥胖，同時亦會增加心血管疾病和各種健康風險。

飲過多奶茶增痛風的風險！

認可營養師吳瀟娜（Lillian）指，食物中所含的嘌呤，經身體分解後會產生尿酸。而身體的尿酸積聚過多便會引發痛風。不過，一般港式奶茶及台式奶茶的嘌呤含量很低，並不會直接導致痛風。當中最大的元兇其實是飲用奶茶時加入的砂糖，或台式奶茶用的果糖糖漿。因為砂糖會導致肥胖，特別是中央肥胖，有機會增加患上痛風的風險；而果糖會刺激嘌呤分泌，從而令身體內尿酸水平增加，長期飲用則有機會導致尿酸過高或引發痛風。

▼因此，奶茶不宜飲用過多，看看有什麼飲用奶茶的建議：（按圖👇👇👇）

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