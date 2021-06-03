女士更年期｜三花茶降火解心煩　45歲前調理　為更年期做足準備

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-03 11:00

普遍女性會在45至55歲踏入更年期，屆時身體會開始出現各種生理及心理變化，最常見有月經紊亂、潮熱、失眠、心煩氣躁等。更年期是女性人生中必經的階段，只要透過適合的方法，可減輕不適症狀影響日常生活。本文請來香港註冊中醫師方小玲醫師淺談中醫如何可協助女士們輕鬆順利過渡更年期，並指導女士怎樣在年輕時盡早調理，為踏入更年期做足準備。

中醫針灸推拿調理體質 舒緩更年期不適徵狀

中醫古籍《黃帝內經》提到，「七七任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」意思是指女性到四十九歲左右，沖脈及任脈出現虧損，腎精不足使「形壞」，即身體機能開始衰退，出現潮熱、心悸、盜汗、失眠、情緒急躁、易怒、抑鬱、健忘、浮腫便溏、皮膚暗啞無光、腰酸等情況，同時也會開始停經，不再有生育能力。

《黃帝內經》中有提及女性在四十九歲時會出現的生理變化，即我們稱之為的「更年期」。（圖片：3rxing.org）

方醫師指出，中醫形容更年期為「沖任兩脈、腎精不足及腎氣衰退而出現生理變化的時期」，而這個時期出現的徵狀，中醫則統稱為「絕經前後諸證」。大部分都是因腎氣精血衰退引起，因此醫師會處方中藥內服，配合針灸、耳穴、推拿等方法，調理臟腑功能，暢通經脈、補腎益氣，使身體機能恢復平衡，達到「陰平陽秘」的目標，以緩解更年期徵狀帶來的不適，助女性舒服地渡過更年期。與此同時，各位女士亦自我應調整心態，毋須為踏入更年期而過分焦慮緊張，否則只會加重身心負擔，繼而引發其他健康問題。

女士更年期的常見徵狀有潮熱、心悸、盜汗、失眠、心煩氣燥等，中醫統稱為「絕經前後諸症」。（圖片：vitabox.tw）

飲食以清淡補腎為主 改善停經、失眠問題

方醫師亦提醒，除了靠中醫調理，正值更年期的女性應注意飲食及休息。飲食最好以清淡均衡為主，應避免刺激性的食物及飲料，例如油炸或辛辣的食物、燒烤、酒精、咖啡等；同時可使用滋陰補腎的食材，例如：山藥、雪耳、蓮子、百合，以及黑豆、木耳等黑色食物，制作「百合銀耳蓮子甜湯」、「黑豆山藥排骨湯」等簡單湯水。

「適量飲用由玫瑰花、桂花及茉莉花製成的三花茶及吃龜苓膏，有降火安神作用，改善停經後出現的心浮氣燥、失眠問題。至於杞子、紅棗及當歸等，有補血功效的藥材，一般都對婦女有益，但由於更年期女性的身體狀況變化較大，所以在選用藥材前，應先諮詢中醫師的意見。加上不同人士因體質各異而出現不同的更年期徵狀，嚴重程度及維持的時間亦有差別，因此最適當的做法應讓中醫師通過『辨證論治』，建議處方中藥內服。」方醫師說。

更年期可多吃山藥、雪耳、蓮子、百合等滋陰補腎的食品。（圖片：douguo）

適量飲三花茶，有降火安神作用，可改善更年期出現的心浮氣燥、失眠問題。（圖片：lkytea）

女士更年期脫髮 與生理、心理有密切關連

有部分女士在步入更年期後會出現脫髮問題，對此方醫師表示相比起在其他年紀或人生階段，女士更年期脫髮以肝腎陰虛為主，「因為更年期徵狀多數是由腎氣轉變引起，所以中醫會以『補腎』作為最常用的處理方式。」此外，部分女性踏入更年期後有較大的情緒起伏，加上急速的生活節奏，容易令人精神緊張、壓力大，令身體機能失調，從而影響頭髮健康。

因此女性在踏入更年期後，應保持心境開朗，並注意飲食及作息，以「強肝腎、護血氣」為重，從而改善並增強頭髮健康。同時亦可以多梳頭及為頭皮按摩，有助促進頭皮的血液循環。

對於更年期女性而言，除了調理，注意飲食及作息同樣重要。（圖片：lohas.commonhealth）

45歲前及早調理 有助輕鬆面對更年期

香港生活節奏快、工作壓力大，都市人五臟六腑的精氣容易損耗，加上又忽略定期調理，不少女性在二、三十歲已有失眠、月經不調等問題。過往甚至有女士會提早踏入更年期，即未到40歲便停經、身體機能及外表老化、骨質疏鬆等。

方醫師表示，調理不一定要等到踏入更年期才開始。女性可在45歲前開始調理體質，尤其要注重補血養氣、護腎強肝，讓五臟六腑保持健康，身體自然有足夠的元氣，去適應更年期所帶來的生理轉變及不適。

此外，可以向家庭中醫師提問，或透過不同渠道吸取知識，加深對更年期的了解；提早做好心理準備，了解這個人生必經的階段，積極面對活出璀璨和自信的「逆齡」人生。

方小玲醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）