張敬軒遮遮四蛋黯然招魂飯食蛋太多易糖尿？吃蛋有否上限8大須知

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-01 11:26

張敬軒的外傭「遮遮」不時準備驚喜早餐，近日再發揮「小宇宙」，製作了有4隻煎蛋的「黯然招魂飯」。雞蛋營養豐富，對身體十分有益，不過，如果長期食用太多雞蛋，可能會影響健康，一日最多可以吃幾多蛋？怎樣煮蛋最有營養？

張敬軒「遮遮」四蛋飯

張敬軒不時在Instagram上分享外傭「遮遮」的驚喜早餐，引來不少網民追看，一度成為早餐界的KOL。近日「遮遮」再創新猷，為張敬軒送上「豐富」膳食——「黯然招魂飯」，包括４隻煎蛋加一碗白飯。張敬軒表示，「遮遮」怕雞蛋快過期故一次過煮４隻蛋，笑言自己是雪櫃清道夫。

張敬軒「遮遮」的黯然招魂飯。（hinscheung IG）

▼除了「黯然招魂飯」，「遮遮」之前亦準備了很多「神級早餐」，軒仔有什麼評價回應呢？（按圖 👇👇👇）

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1.一日可以食幾多蛋？

刊登在《美國臨床營養學雜誌》2013年一項大型研究報告，分析了16個研究，結果發現，蛋攝取量高會增患糖尿病風險。1日吃1隻蛋以上的人，和很少吃蛋（1星期少於一隻）的人相比，患第2型糖尿病的風險高出42%。而每日進食雞蛋1隻或以上的人，相比從不食蛋，或每星期食少於1隻蛋的人，心臟衰竭的風險更高。

而據《Harvard Health Publishing》的資料指，每日進食1隻蛋不會增加心臟病發、中風或其他心血管疾病的風險。但糖尿病患者、心臟病患者，或為患心臟病的高危族群（如吸煙者）就最好每星期不要進食多於3隻蛋。

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認可營養師吳耀芬曾指，人體內的膽固醇約7至8成由肝臟製造，只有其餘的2至3成才是來自膳食中的膽固醇，體內的膽固醇並不會受膳食中的膽固醇所影響。（Unsplash／wifecooky）

2. 蛋吃得多會膽固醇超標？

蛋吃得多會令膽固醇超標的說法並不正確。雖然，雞蛋的確含有膽固醇，一隻蛋黃的膽固醇約有260 毫克，但這不代表多吃身體就會「照單全收」。

認可營養師吳耀芬曾在受訪時指，人體內的膽固醇約7至8成由肝臟製造，只有其餘的2至3成才是來自膳食中的膽固醇，而且人體有自行調節的機制，當從食物中攝取的膽固醇較多，就會自行減少製造膽固醇，因此只要肝臟正常運作，體內的膽固醇並不會受膳食中的膽固醇所影響。

因此，美國於2016年發表的《美國2015–2020 飲食指南》已取消了對膽固醇攝取量的限制，並強調膳食中的膽固醇並不會對人體內的膽固醇水平有太大的影響。

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3. 哪種烹調方法能保存雞蛋最多蛋白質？

據報道中國農業大學食品學院副教授范志紅的研究所得，白煮蛋對於保護心臟健康、最易消化蛋白質及維他命保存方面都是排行榜上第一名。白烚雞蛋的烹調溫度不高，營養得到全面保留，當中的蛋白質最易於被人體消化，約有99.7%被吸收及利用。

▼點食雞蛋最好？（按圖 👇👇👇）

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4. 不食蛋黃、只食蛋白較健康？

雞蛋的主要營養是在蛋黃，卵磷脂、維他命D、E、葉酸、奧米加3脂肪酸、鈣都是在蛋黃內，而蛋白主要含蛋白質。蛋黃中的膽固醇和卵磷脂，對體內的膽固醇所造成的影響不大，並不會令體內膽固醇水平上升，因此應該要食全隻雞蛋，才能吸收雞蛋中的所有營養。

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5.雞蛋買回來要先清洗？

如不是即時食用，不建議一買回來就清洗。由於蛋殼上有一層保護膜，如預先清洗，蛋殼被弄濕，微生物有可能經過小孔進入蛋內。清洗後，蛋殼上面殘留的水分，有機會令本身蛋殼上的細菌繼續滋生，所以不建議預先清潔，建議食用前才用水略略清洗便可。

香港較易潮濕，氣溫也較高，建議買雞蛋回來後，放入雪櫃冷藏。（Unsplash／foodiesfeed）

6.雞蛋生吃壞處多？

普通的生雞蛋，一般都會有沙門氏菌，因此建議煮熟殺菌後才進食。市面上亦有一些經巴士德消毒處理的雞蛋，如要生食雞蛋，可選擇此類。

有些人可能覺得食熟雞蛋難消化，當中的蛋黃可能令個別人士容易覺得滯，或需更長時間消化。食物留在胃中的時間較長，也可能令人容易產生胃脹的感覺。生雞蛋相對熟雞蛋，出現胃脹的機會或較少，不過仍視乎個人的消化能力而定。

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7.雞蛋隔夜不能吃？

隔夜蛋可不可以吃，要視乎其儲存方式。以烚蛋為例，隔1至2晚，仍可食用。不過，烚熟後的蛋先不要剝殼，蛋殼可起保護作用。烚熟放涼後，放入雪櫃，最好使用密實袋，或包裝盒盛好，減少與空氣接觸，及減低滋生細菌的機會。

蛋殼顏色和營養其實沒有直接關係。（Unsplash／marusyaionova）

8.蛋殼顏色愈深，營養愈豐富？

蛋殼顏色和營養其實沒有直接關係。蛋殼顏色主要受到不同因素影響，例如雞的品種、雞生蛋的年齡、生長環境，甚至是是飼料顏色或營養。內裡蛋黃、蛋白質的含量，或維他命D等的營養價值，則大致相同。

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