頭痛｜突劇痛伴發燒嘔吐6症狀生腦瘤？忍痛至極才用藥影響藥效！

健康
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很多人都有頭痛經驗，不論是後腦、太陽穴、前額、頭頂、眼窩、甚至包括臉部等，只要發生在頭臉部都統稱為頭痛。頭痛非常常見，幾乎人人都曾經有過；原因非常多且複雜，可能是疾病造成，也可能是找不到病因的原發性頭痛。台灣亞東醫院神經內科醫師賴資賢說，長期的頭痛反而不必太過緊張，如果是突發的新型態頭痛，比較值得注意，可能有腦瘤之類比較惡性的原因。

▼頭痛分類有哪些？（點擊下圖看清👇👇👇）

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緊張性頭痛最常見

頭痛分為原發性頭痛與次發性頭痛兩大類。次發性是指其他原因引起的頭痛，例如疾病、藥物、外傷、中風、腦瘤等等；原發性則是指沒有潛在病因、頭痛自己就是病因，例如偏頭痛、緊張性頭痛、叢發性頭痛等。

賴資賢醫師說明，偏頭痛以年輕女性較多，為男性3倍，盛行率是是9.1%（女性14.4%，男性4.5%），特徵是頭痛較劇烈、常伴隨噁心或嘔吐，也因為較嚴重，就醫的比例最高。緊縮型頭痛又稱為張力型頭痛，在一般人群中最為常見，傳統上認為與肌肉緊繃無法放鬆有關。叢發性頭痛則是男性較多，為女性的6倍，但較為少見。通常只發生在單邊眼窩周圍、太陽穴附近，發作時十分劇烈，無法靠休息緩解，一天中固定某時段發作，較規律。賴資賢醫師表示，若按部位來分，有時眼壓太高會造成眼窩疼痛鼻竇炎可能造成山根處痛三叉神經會使臉頰疼痛頸椎若有問題也會造成枕部及後頸疼痛

常頭痛是不是長腦瘤？突發頭痛應特別注意

許多民眾會擔心，長期頭痛有沒有可能是腦瘤？賴資賢醫師回應，其實診間很常見這樣的患者求診，擔心自己是否腦中有異常造成疼痛，但多半檢查後都無異狀。反而是以往沒有，突然劇烈頭痛者，或是伴隨意識變化、發燒、噁心嘔吐、一側肢體無力、臉歪嘴斜、說話不清，或是50歲後才出現的頭痛、或是長期頭痛但突然變得和以前不一樣，宜就醫評估。

止痛藥務必按指示服用　擔心過度使用可投予預防性藥物

長期頭痛者，可以經醫師、藥師評估後服用止痛藥；若出現一週需服用2次以上藥物者，可能有過度使用的傾向，則強烈建議就醫，投予預防性藥物。現在健保甚至有條件地給付肉毒桿菌素，或是最新的CGRP藥物，可以每個月或每三個月打一次，預防慢性偏頭痛。賴資賢醫師指出，大部分情況下，頭痛都無法一勞永逸地根治，可以善用止痛藥，在剛開始發作頭痛時服藥，若忍耐到極度疼痛才用藥，藥效反而會打折

身心健康遠離頭痛　休息、熱敷可紓緩

若想遠離頭痛，賴資賢醫師建議，作息盡量規律、不要熬夜；盡量保持心情愉快、樂觀，情緒激動或緊張也可能會誘發頭痛；工作或讀書，應定時起身活動伸展，避免肩頸緊繃；養成規律運動習慣，不僅有益身心，還能減少頭痛發作；若頭痛發作時，可先休息、按摩並熱敷，可能可以紓緩。如果擔心頭痛有潛在的惡性病因，特別是有上述情形時，可以就醫諮詢，由醫師評估是否進一步安排檢查，並給予適當的止痛或預防性治療。

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▼同場加映：頭痛要戒吃這些食物（按圖👇👇👇）

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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