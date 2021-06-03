頭痛｜突劇痛伴發燒嘔吐6症狀生腦瘤？忍痛至極才用藥影響藥效！

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-06-03 10:02

很多人都有頭痛經驗，不論是後腦、太陽穴、前額、頭頂、眼窩、甚至包括臉部等，只要發生在頭臉部都統稱為頭痛。頭痛非常常見，幾乎人人都曾經有過；原因非常多且複雜，可能是疾病造成，也可能是找不到病因的原發性頭痛。台灣亞東醫院神經內科醫師賴資賢說，長期的頭痛反而不必太過緊張，如果是突發的新型態頭痛，比較值得注意，可能有腦瘤之類比較惡性的原因。

▼頭痛分類有哪些？（點擊下圖看清👇👇👇）

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緊張性頭痛最常見

頭痛分為原發性頭痛與次發性頭痛兩大類。次發性是指其他原因引起的頭痛，例如疾病、藥物、外傷、中風、腦瘤等等；原發性則是指沒有潛在病因、頭痛自己就是病因，例如偏頭痛、緊張性頭痛、叢發性頭痛等。

賴資賢醫師說明，偏頭痛以年輕女性較多，為男性3倍，盛行率是是9.1%（女性14.4%，男性4.5%），特徵是頭痛較劇烈、常伴隨噁心或嘔吐，也因為較嚴重，就醫的比例最高。緊縮型頭痛又稱為張力型頭痛，在一般人群中最為常見，傳統上認為與肌肉緊繃無法放鬆有關。叢發性頭痛則是男性較多，為女性的6倍，但較為少見。通常只發生在單邊眼窩周圍、太陽穴附近，發作時十分劇烈，無法靠休息緩解，一天中固定某時段發作，較規律。賴資賢醫師表示，若按部位來分，有時眼壓太高會造成眼窩疼痛、鼻竇炎可能造成山根處痛、三叉神經會使臉頰疼痛、頸椎若有問題也會造成枕部及後頸疼痛。

常頭痛是不是長腦瘤？突發頭痛應特別注意

許多民眾會擔心，長期頭痛有沒有可能是腦瘤？賴資賢醫師回應，其實診間很常見這樣的患者求診，擔心自己是否腦中有異常造成疼痛，但多半檢查後都無異狀。反而是以往沒有，突然劇烈頭痛者，或是伴隨意識變化、發燒、噁心嘔吐、一側肢體無力、臉歪嘴斜、說話不清，或是50歲後才出現的頭痛、或是長期頭痛但突然變得和以前不一樣，宜就醫評估。

止痛藥務必按指示服用 擔心過度使用可投予預防性藥物

長期頭痛者，可以經醫師、藥師評估後服用止痛藥；若出現一週需服用2次以上藥物者，可能有過度使用的傾向，則強烈建議就醫，投予預防性藥物。現在健保甚至有條件地給付肉毒桿菌素，或是最新的CGRP藥物，可以每個月或每三個月打一次，預防慢性偏頭痛。賴資賢醫師指出，大部分情況下，頭痛都無法一勞永逸地根治，可以善用止痛藥，在剛開始發作頭痛時服藥，若忍耐到極度疼痛才用藥，藥效反而會打折。

身心健康遠離頭痛 休息、熱敷可紓緩

若想遠離頭痛，賴資賢醫師建議，作息盡量規律、不要熬夜；盡量保持心情愉快、樂觀，情緒激動或緊張也可能會誘發頭痛；工作或讀書，應定時起身活動伸展，避免肩頸緊繃；養成規律運動習慣，不僅有益身心，還能減少頭痛發作；若頭痛發作時，可先休息、按摩並熱敷，可能可以紓緩。如果擔心頭痛有潛在的惡性病因，特別是有上述情形時，可以就醫諮詢，由醫師評估是否進一步安排檢查，並給予適當的止痛或預防性治療。

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▼同場加映：頭痛要戒吃這些食物（按圖👇👇👇）

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