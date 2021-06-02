撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-02 11:00

不少準媽媽在剛發現有孕時，都會到處搜尋食物營養的相關資訊，以制訂健康的飲食計劃，讓胎兒在最理想的環境發育。而營養素不足不但會影響胎兒生長，還會增加孕婦患上貧血和骨質疏鬆的機會。本文請來香港註冊婦產科專科醫生尹昊恩醫生以深入淺出方式，探討懷孕前、中、後期飲食和營養攝取的各項大小事，包括營養補充品、孕期不適等，並分享各三類孕婦應該多攝取及必須戒口的食物。

準媽媽必定要知 三類食材多吃有益

很多醫生和營養師都會建議孕婦保持均衡而營養豐富的飲食，但何謂營養豐富？尹醫生解釋，營養豐富是指食物當中的營養密度高，例如同樣100克，A食物所含的微量元素比B食物多，代表A食物較有營養。

「孕婦可多吃以下三類食物，以提供充足營養給胎兒及自身。第一類是菠菜、西蘭花等綠葉蔬菜，它們含豐富鐵質和鈣質以及多種孕婦需要的營養成分，例如葉酸和維他命B；第二類是豆類及其製品，例如豆腐和豆漿，孕婦可從中吸收鈣質；第三類是花生和杏仁等的果仁類，果仁含有多種礦物質、豐富的蛋白質及不飽和脂肪，以上這些營養都對孕婦十分有益。」

另外尹醫生亦提醒孕婦最好每天也要進食起碼一至兩份水果，以攝取足夠的纖維素，保持腸道健康，提防便秘。「但不是每種水果都適合孕婦，橙和蘋果是最簡單方便的選擇，至於現時當造的榴槤，既低纖維又高糖份，這類營養價值低的水果應該可免則免。」

孕期不同階段 可按需要服用營養補充品

過往多個關於飲食和營養的研究都顯示，如按照香港一向的飲食習慣，多數成年人的鈣質、鐵質、錪質和維他命D的攝取量均明顯不足。尹醫生指出，當日常飲食下對某些營養的攝取量不足，則適宜以補充品作支援。「女士在準備懷孕前三個月，至懷孕早期可適量服用營養補充品，以減低嬰兒患上神經管缺陷的風險，而葉酸作為常用的營養補充品之一，一般女士的每日攝取量為400-600毫克，以足夠發揮補充營養的功能。然而假如家族中曾有相關病史、或上一胎小朋友患有神經管缺陷等情況，這類孕婦或需要服用高濃度的葉酸。」

除了服用補充品外，孕婦可通過曬太陽來獲取維他命D。但要留意的是，每次曬太陽前要做好防曬，否則很容易會曬傷，亦會加速皮膚老化。其次，時間亦要掌握得較好，一星期抽幾天曬15至20分鐘太陽，已十分有用。

孕婦可通過曬太陽來獲取維他命D。（圖片：Shutterstock）

懷孕到中後期，媽媽對鈣質、鐵質、錪質，以及蛋白質和含DHA的優質脂肪有更高需求。與此同時，由於胎兒漸長，母親也需要更多能量運作，因此尹醫生建議每日增加200-400的卡路里攝取量。然而，因每個人的飲食習慣不同，只單一建議鈣質、鐵質、錪質以及維他命D補充，未必適用於所有孕婦，最好方法當然是先找醫生或營養師作飲食習慣評估，來決定最合適的方針。另外，如孕婦本身是素食者或其他飲食主義者，或患有妊娠糖尿症，都有額外的營養補充需要，應先向醫生或營養師諮詢如何調整懷孕後的飲食和是否需要營養補充品等問題。

懷孕中後期需要加強營養攝取，並注意妊娠糖尿。有特殊需要應向醫生或營養師諮詢。（圖片：nordicnaturals）

除了營養方面，孕婦更常碰到的困擾是孕吐。懷孕初期，孕吐及胃口不佳情況會較嚴重，對此尹醫生建議孕婦嘗試將乾的食物，與飲用的水或任何液體分開。「乾濕分開進食，會比較不容易引發嘔吐感。」其次，如嘔吐情況持續，可嘗試喝葡萄糖水，因為市面上的葡萄糖飲品通常都會加入礦物質，可協助補充因嘔吐而流失的礦物質。最後，如孕吐情況非常嚴重，令孕婦甚至無法進食，則要考慮服用孕婦多種維他命及礦物質補充劑，以確保營養攝取量，避免因無法進食而導致營養不足，影響胎兒發育。

孕吐情況較嚴重的準媽媽們需多加注意營養攝取量，以確保胎兒健康發育。（圖片：eigierdiagnosticos）

三類食物影響胎兒健康 孕婦必須戒口

尹醫生表示，孕婦有三類食物必須戒口。第一類為「未經煮熟的食物」，包括生吃的刺身或半生熟的食物等，這類食物中有機會含大腸桿菌、沙門氏菌等，可導致嚴重腸胃炎，會影響胎兒健康及發育，甚至引致早產。

第二類是「未經巴士德消毒法處理的奶類及其製品」，在超市常見的乳酪和軟芝士，和出自雪糕機的軟雪糕等食品中或存在李斯特菌。李斯特菌可以透過胎盤傳給胎兒，繼而引致早產、流產、夭折，或令嬰兒出生後患上敗血症或腦膜炎等嚴重問題。第三類則是「動物內臟」，因動物內臟有高含量的維他命A，過度攝取有機會導致畸胎。

坊間流傳吃太多海鮮，會導致胎兒出生後罹患過敏。尹醫生表示目前未有醫學研究證實這個說法，但他提醒，深海魚的重金屬含量較高，孕婦並不適宜多吃。如果想吃海鮮，小魚或人工養殖的魚，是相對較安全的選擇。

未經巴士德消毒法處理的奶類及其製品或含有李斯特菌，例如乳酪和軟芝士，孕婦若感染，後果可以十分嚴重。（圖片：trattoriailpanino）

動物內臟有高含量的維他命A，過度攝取有機會導致畸胎。（圖片：pinterest）

孕婦亦可喝咖啡 醫生建議每日咖啡因攝取量

此外，能否喝咖啡也是很多孕婦十分關注的問題，尤其不少是職業女性，習慣每日至少一杯作提神之用。尹醫生指出，根據英國婦產科學會及不少國際指引，每天200毫升咖啡因屬安全範圍內的攝取量。

「200毫升咖啡因即是多少杯咖啡？某咖啡連鎖店一杯中杯咖啡(Tall Size)的咖啡因含量就大約150-180毫克。」準媽媽們可按照這個概念，來控制自己的咖啡因攝取量。

尹醫生同時提醒有打算產後進行母乳餵哺的孕婦，由於咖啡因會經母乳傳給嬰兒，所以懷孕期間最好將每天的咖啡量減至最低，一來可防止不小心攝取過多，二來在懷孕期間逐步減少比起產後立即戒掉較易適應。

尹昊恩醫生，香港註冊婦產科專科醫生（照片由醫生授權刊登）