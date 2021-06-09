柏金遜症非長者專利　病發成因不明　手震、四肢僵硬為早期症狀

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-09 12:04

大家對「柏金遜症」一詞或許並不陌生，然而由於柏金遜症的發病年齡普遍介乎於50至70歲，因此常被誤以為是「老人病」，其實不然。《回到未來》的男主角米高霍士（Michael J. Fox）便曾在29歲時確診，而香港的柏金遜症患者亦有年輕化跡象，有一至兩成確診者是50歲以下。柏金遜症屬於退化性疾病，目前暫未有根治方法，只能透過藥物來延緩病情，以及透過物理治療和運動，訓練肌肉以改善患者的活動能力。早期症狀並不明顯，患者往往因未能及時察覺症狀而延誤治療。

柏金遜症並非只有年長人士才會患上，《回到未來》的男主角米高霍士（Michael J. Fox）便曾在29歲時確診。（圖片：michaeljfox）

成因至今未明 其他疾病及藥物或會誘發

柏金遜症是一種慢性腦神經組織衰退疾病，當腦幹內稱作「黑質」(substantia nigra) 的部分退化，腦部因而未能產生足夠的神經傳導物質「多巴胺」(dopamine)，令指揮肌肉活動的功能受損，直接影響患者的身體活動。至於甚麼導致「黑質」退化，醫學界至今仍未有結論，只能推斷與年紀、環境及遺傳等綜合因素有關。

柏金遜症分成「原發性」及「繼發性」兩類。大部分個案屬於前者，亦即是沒有確切成因的情況；而其餘大約三成的個案，則屬「繼發性」，即是由外在因素引發，這些因素包括「其他疾病」如腦腫瘤、中風及腦血管病；「藥物」如精神科藥物的副作用；以及「其他因素」，例如一氧化碳中毒、重金屬中毒（例如錳）等等。

柏金遜症的成因至今未明，但部分疾病如腦腫瘤、中風及腦血管病或會誘發柏金遜症。（圖片：enanyang）

症狀分為三個階段 病況逐步惡化

柏金遜症的病徵可分為早期、中期及晚期三個階段。最為人熟知的手震症狀，屬早期出現的震顫：患者的雙手會持續或間歇不由自主地出現顫抖，靜止時尤其明顯，及後會擴展至臉部、腿部等。其他早期症狀還包括臉部缺乏表情、四肢在伸直或屈曲時感到重大阻力；在開始活動或轉變方向時，動作變得遲緩；以及書寫困難、字體越寫越細等。

到中期階段，患者的走路姿勢會大受影響，例如步行時無法提起腳，以及失去平衡力，身軀會不自覺地向前傾，容易跌倒。當病情逐漸惡化，進入晚期時，自主神經功能開始出現明顯障礙，患者會說話不清、吞嚥困難、大小便失禁，逐漸失去自理能力。當藥力失效時，更會完全失去活動能力。

以上症狀皆無法逆轉，但若出現早期症狀時及早就醫、接受治療，能夠有效減慢病情惡化的速度。

柏金遜症的病徵可分為三個階段，最為人熟知的手震症狀屬早期病徵；晚期可惡化至失去自理能力。（圖片：vk）

並非「認知障礙症」 患者認知能力仍可如常

不少人會把「柏金遜症」與「認知障礙症」混淆，誤以為柏金遜症的症狀包括記憶力衰退。事實上，柏金遜症和認知障礙症是兩種截然不同的疾病。兩者雖然同屬腦神經系統退化疾病，而且通常罹患的都是較年長人士，但成因、病徵及治療方法都不相同。

病徵方面，柏金遜症影響的主要是活動能力，而患者的思維及認知能力仍可保持正常水平；相反，認知障礙症則會影響認知能力，令患者健忘、智力退化，甚至性情大變。雖然柏金遜症患者在晚期時或會反應遲緩、口齒不清，但這是由於活動機能反損所引致，與認知能力並無關係。

柏金遜症並不會損害認知能力，與認知障礙症是兩種截然不同的疾病。（圖片：shutterstock）

患者受精神壓力 年輕患者尤其嚴重

雖然柏金遜症無損患者的認知能力，卻有不少患者都有情緒問題。原因在於患者因失去正常活動能力而需依賴家人照顧，會自覺是家人的負累，因而產生嚴重的焦慮情緒及精神壓力，年輕及在職患者的精神及心理問題更為嚴重。

香港運動障礙學會曾進行問卷調查，訪問一百名柏金遜症患者，大約三成年輕患者都受抑鬱症所困擾而須服食藥物，部分更表示確診後心理壓力倍增，尤其擔心被社會排擠，因而減出外出及社交活動。家人朋友的支持以及社會大眾的理解，對柏金遜症患者而言十分重要。