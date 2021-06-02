茶餐廳早餐｜餐蛋麵熱量=3碗飯！營養師揀早餐5招菠蘿包或肉絲米?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-02 16:21

茶餐廳早餐，不少人揀餐蛋麵，又或者餐蛋治、沙嗲牛肉麵或菠蘿油，但營養師提醒，茶記早餐原來卡路里頗高，背後隱藏健康陷阱，常見5款茶記早餐以卡路里排名，第一位是沙嗲牛肉麵？抑或餐蛋麵最高？一個波蘿包又有幾高卡？茶記吃早餐隨時等如吃了3碗飯，怕肥又要去茶記早餐，有什麼建議？

營養師陳煒賢（Andrew Chan）近日在Facebook分享茶記早餐的卡路里，當中有5款常見的早餐熱量不惹少。他指控制卡路里除了是體重管理的首要條件外，由於早餐是睡覺7-8小時後的第一餐，對穩定血糖及補充營養亦十分重要。

▼常見5款茶記早餐，邊款最高卡？排名由低至高排：（按圖👇👇👇）

雪菜肉絲米升糖指數低

5款茶記早餐中，餐蛋麵的熱量最高，一份便含有743千卡。根據衛生署，一碗白飯約有260千卡熱量，即餐蛋麵的熱量等於接近3碗白飯的熱量。而營養師陳煒賢指，一般女士大概基礎代謝率約1200千卡，要全日攝取卡路里少於代謝才可以減重。單以卡路里計算，如果正在減重的女士吃一碗餐蛋麵，接下來的兩餐只剩下約500千卡的限額。

雖然菠蘿包和雪菜肉絲米的熱量接近，不過陳煒賢則指雪菜肉絲米有較低升糖指數的碳水化合物（即米粉），加上肉絲含有蛋白質，所以它的營養價值比菠蘿包優勝。

熱量雖是支持人體活動的主要能量來源，但若攝過量就會肥胖，同時亦會增加心血管疾病和各種健康風險。

揀早餐貼士

▼除了控制卡路里，陳煒賢亦在文中分享了一些吃早餐的飲食貼士：（按圖👇👇👇）

不少網民都對減脂、茶記食物和早餐抱有疑問，除了以上常見早餐，茶記的雲吞麵熱量又有幾多？增肌減脂要點食？看看營養師的解答：

1. 雲吞麵的卡路里有幾高？

陳煒賢回應，雲吞麵的熱量不算高，大約有300千卡，但只要加一湯匙的辣椒油便會令熱量大增約130千卡。

2. 增肌減脂飲食要注意什麼？

增肌減脂一般會先看體脂率，如果體脂率較高便會建議首先減脂。減脂絕對要造成熱量赤字才能令脂肪開始燃燒，同時都要繼續吸收均衡的營養，食足夠蛋白質和纖維等營養素。

但體脂率較低而開始增肌的人士，反而應保持正能量平衡狀態，即輸入的熱量差不多等於輸出的熱量，蛋白質同碳水化合物便來得更重要。

所以，他建議先看體脂率的高低，再計劃要減脂還是增肌，屆時再製定飲食計劃。

3. 早餐去飲茶有什麼要注意？

不少人都愛早上「飲茶」，但飲茶的點心食物較油膩、鈉含量普遍較高，食後謹記多飲清水，可減少水腫問題出現。

▼同場加映：全日早餐（All Day Breakfast）都很受港人愛戴，一整份的全日早餐又有幾高熱量？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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