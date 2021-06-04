芒種｜一文讀懂多款當造水果益處　四個排濕穴位為夏日提神醒胃

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-04 16:30

古籍記載：「五月節，謂有芒之種穀可稼種矣。」說的正是夏季的第三個節氣「芒種」。芒種是大麥、小麥等有芒的農作物成熟的日子，也意味著仲夏正式開始。眼見近日天氣明顯變得悶熱翳焗，本文請來香港註冊中醫師陳智朗醫師從中醫角度，為大家提供專業的消暑養生貼士。

芒種是大麥、小麥等有芒的農作物成熟的日子，也意味著仲夏正式開始。（圖片：lohas.acsite）

連續數日的氣溫都高達33度以上，很多人會選擇留在室內嘆冷氣，但陳醫師則建議夏天應多做戶外活動，促進流汗。皆因「夏氣通於心」，而心又屬火，在內外皆熱的情況下，流汗反而有助將暑氣帶出體外。而且流汗後要多喝水，為身體補充水分，以達至最佳的消暑解渴作用。

消暑不宜依賴凍飲及生冷食物 有損健康

提到消暑解渴，大部分人的腦海中或會出現雪糕、凍飲等畫面。眾所周知，這些生冷食物和飲品只能帶來一時三刻的冰涼快感，對腸胃以至健康卻無甚益處，就連《本草綱目》對冰的描述都相當負面：「冰者，太陰之精，水極似土，變柔為剛，所謂物極反兼化也」。

但到底生冷食物和飲品為何對健康無益？陳醫師解釋，脾胃為後天之本，透過吸收食物再轉化為氣血，以維持人體所需。「若飲食過度生冷寒涼，會損傷脾胃及陽氣，以致寒濕內生，除了容易引發腹痛泄瀉，更會令身體疲倦乏力。」《本草綱目》另外亦提到：「夏暑盛熱食冰，應與氣候相反，便非宜人，誠恐入腹冷熱相激，卻致諸疾也」，直指盛夏時節過度食用冰凍食物，或會引致各種病痛。

不少人愛吃雪糕消暑，但陳醫師提醒，飲食過度生冷寒涼，會損傷脾胃及陽氣。（圖片：Geosiar）

適度食用當造水果 既消暑又健康

夏天雖不能吃太多的冷凍食物，但尚有不同種類的降火消暑蔬果可供選擇。陳醫師指夏屬火，想在夏天消暑去火，可選擇瓜類，如絲瓜、哈密瓜、冬瓜、西瓜等。除此之外，其實大自然亦為我們提供了不少消暑的水果。

夏天當造的水果琳瑯滿目，最歡迎的可謂是芒果、菠蘿、荔枝和榴槤。對於這幾種水果，陳醫師亦有醫囑，「性平味甘的芒果，不只可生津止渴，亦可止嘔、止暈，更具有益胃、養腎、健脾等作用，就連李時珍都稱其為『果中珍品』。但芒果肥甘黏膩、滯澀阻氣，多吃會引致濕重多痰、腹脹不適；而且芒果屬『發物』，容易誘發過敏或舊患，因此易有肚脹、皮膚敏感、過敏體質人士以及糖尿病患者不宜食用，一般人亦應避免餐後進食。」

芒果被李時珍稱為「果中珍品」，具有益胃、養腎、健脾等作用，但皮膚敏感及糖尿病患者不宜食用。（圖片：hk01）

至於荔枝和菠蘿，一甜一酸是一家大小都喜愛的解暑佳品。「荔枝性溫味甘酸，可促進食慾；而且入心、脾肝三經，因此有補心安神、開胃益脾、補腦健身的功效。不過所謂『一粒荔枝三把火』，荔枝氣味純陽，吃過多會上火，或會導致流鼻血、口舌生瘡、牙齦腫痛等，患有口腔疾病或熱病的人士應盡量少食。而菠蘿性平味甘、微酸，可清熱解渴，改善食慾不振、消化不良等不適，更有消腫祛濕的功效。但本身有胃痛或胃酸過多的人士應避免食用，以防刺激腸胃。」

荔枝可促進食慾，而且有補心安神、開胃益脾、補腦健身的功效。但俗語說「一粒荔枝三把火」，吃過多會上火。（圖片：nanmuxuan）

菠蘿可清熱解渴，改善食慾不振、消化不良，但本身有胃痛或胃酸過多的人士應避免食用。（圖片：stackoverow）

至於毀譽參半的榴槤，味屬辛、甘；入肝、腎、肺三經，雖然對體質虛寒人士有活血健脾補氣作用，但由於其性熱而滯，一般人若一次過吃太多，容易導致燥熱上火；而痰濕、陰虛火旺體質的人士更應避免食用。

榴槤對體質虛寒人士有活血健脾補氣作用，但若一次吃太多，容易導致燥熱上火；而痰濕、陰虛火旺體質的人士更應避免食用。（圖片：healthylives）

夏天常按四個穴位 可助排濕提神醒胃

除了煲袪濕湯水之外，還可以借助按摩「百會穴」、「合谷穴」、「足三里穴」以及「豐隆穴」排走體內濕氣和提神。「頭部是人體最多穴位的部分，百會穴正是位於頭頂正中央。按壓此穴位有助止暈、醒腦提神，更有促進新陳代謝的功效。而濕氣較重的人士，按壓時的痠感會特別明顯；合谷穴是手部重要的穴位，位於大拇指與食指之間的虎口位置，按壓此穴同樣有助緩解濕氣造成的頭痛及精神不濟，亦有清熱及通便作用。但注意合谷穴可促進子宮收縮，因此孕婦忌按。」

足三里穴是足陽明胃經上的穴位，是治療消化系統病的常用穴，按壓它有助增強脾胃的消化功能，從而改善食慾。而且它具有健脾和胃、扶正培元的功效，常按有保健養生作用。至於同屬足陽明胃經的豐隆穴，是健脾、祛痰、化濕的重要穴位。它既屬胃經，又連接脾經，因此對脾胃兩大臟腑都具調理作用。

「百會穴」位於頭頂正中央，按壓有助止暈、醒腦提神、促進新陳代謝。濕氣較重的人士，按壓時的痠感會特別明顯。（圖片：epochtimes）

「合谷穴」位於虎口，按壓有助緩解濕氣造成的頭痛及精神不濟，同時有清熱及通便作用。但注意合谷穴可促進子宮收縮，因此孕婦忌按。（圖片：epochtimes）

「足三里穴」位於外膝眼下三寸，約四橫指距離的凹溝處，按壓有助增強脾胃的消化功能，從而改善食慾。而且它具有健脾和胃、扶正培元的功效，常按有保健養生作用。（圖片：epochtimes）

「豐隆穴」位於小腿前外側，外腳踝尖部上八寸，脛骨前肌的外緣，按壓有助健脾、祛痰、化濕。它既屬胃經，又連接脾經，因此按壓它對脾胃兩大臟腑都具調理作用。（圖片：health.tvbs）

陳智朗醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）