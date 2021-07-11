太陽眼鏡｜淺色鏡片更防紫外線？消委會教你點揀戴錯增角膜炎風險

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-07-11 10:00

太陽眼鏡是保護眼睛免受紫外線傷害的法寶之一，但市面上太陽眼鏡的種類繁多，度數、顏色、UV數值等，每副都不同，那該怎樣選擇？日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就請來專家分析了太陽眼鏡深淺色的分別和優劣，戴錯了更會損害眼睛增患角膜炎的風險！

太陽眼鏡的主要功能是遮擋陽光，防止過多紫外線進入眼睛。當你長時間逗留在室外曝曬，卻沒有做足防護措施，比如戴上防紫外線鏡片、雨傘或闊邊帽，就可能會導致角膜炎、結膜翼狀胬肉增生、晶體混濁白內障、視網膜黃斑損害、雪盲等，嚴重更會令視力永久受損。

長時間逗留在室外曝曬，卻沒有做足防護措施就可能會導致角膜炎、結膜翼狀胬肉增生、晶體混濁白內障、視網膜黃斑損害、雪盲等等疾病。（UpSplash）

太陽眼鏡深色淺色好？

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》以夏天為題，邀請了1500人做問卷，發現大部分人都覺得深色的太陽眼鏡更加防紫外線；只有3成人知道，太陽眼鏡較淺色更加有效阻擋紫外線對眼鏡造成傷害。

深色的太陽眼鏡會令視野變暗，瞳孔因此而放大（左），變相讓更多的紫外線更輕易進入瞳孔。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

根據節目請來的專家解釋，因為深色的太陽眼鏡會令視野變暗，瞳孔因而放大，變相讓更多的紫外線進入瞳孔；反觀戴上淺色的太陽眼睛，瞳孔相比之下不會放大那麼多，紫外線亦沒那麼容易進入瞳孔，更有效防紫外線。消委會也曾就不同戶外活動期間，宜選用哪種顏色鏡片提出建議。

常用鏡片建議（圖片來源：消費者委員會）

▼同場加映：翼狀胬肉（俗稱眼翳）是其中一種最常因為紫外線而導致的眼疾（立即按圖看眼翳的其他症狀👇👇👇）

相關文章：【白內障】太曬致3大眼疾有異物感嚴重曬傷 直望太陽１秒損視力

一般陽光普照的時候會建議配戴深色的太陽眼鏡，陰天的日子才會建議戴淺色的。因為即使是陰天，紫外線依然存在。但是，鏡片顏色的深淺與過濾紫外光的能力其實並無直接的關係，如果鏡片色深而沒有隔紫外線功能，瞳孔就會在暗鏡後擴張，使有害光線進入得更多而傷害眼睛。

▼同場加映：按圖了解太陽眼鏡分類👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

單色鏡片是最常用的鏡片，通常以灰、茶、墨綠色為主，當中灰色可以讓所有光線顏色均勻地穿透入鏡，因此能夠保留視像的原色，較易接受。此外，要留意有一些淺色的眼鏡，比如黃色、橙色等或許是用作夜視用途，而非太陽眼鏡。

▼選擇一副質素好的太陽眼鏡十分重要。下面就列出一些在選購太陽眼鏡時，應考慮的一些因素（按圖👇👇👇）：

+ 34 + 34 + 34

相關文章：【太陽眼鏡顏色】戴錯鏡或致白內障 變色缺點多5類鏡片要點揀？

太陽眼鏡不只護眼？

節目還提到戴太陽眼鏡其實不單是為了護眼，更能預防「夏季倦怠症」。由於紫外線進入眼睛會令角膜發炎，繼而向身體發出「正在受到襲擊」的訊號，人體就會啟動「作戰狀態」，長久之下就會感到疲勞，觸發夏季倦怠症，整個人會感到精神不振，所以選一副對的太陽眼鏡除了可以防眼疾，亦可以預防身體疲倦。

▼同場加映：10大護眼食物（按圖看清👇👇👇）：

+ 25 + 25 + 25

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！

（資料來源：《日本人の3割しか知らないこと》）