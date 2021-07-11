太陽眼鏡｜淺色鏡片更防紫外線？消委會教揀5招戴錯增角膜炎風險

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-07-12 11:04

太陽眼鏡是保護眼睛免受紫外線傷害的法寶之一，但市面上太陽眼鏡的種類繁多，度數、顏色、UV數值等，每副都不同，那該怎樣選擇？日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就請來專家分析了太陽眼鏡深淺色的分別和優劣，戴錯了更會損害眼睛增患角膜炎的風險！

太陽眼鏡的主要功能是遮擋陽光，防止過多紫外線進入眼睛。當你長時間逗留在室外曝曬，卻沒有做足防護措施，比如戴上防紫外線鏡片、雨傘或闊邊帽，就可能會導致角膜炎、結膜翼狀胬肉增生、晶體混濁白內障、視網膜黃斑損害、雪盲等，嚴重更會令視力永久受損。

長時間逗留在室外曝曬，卻沒有做足防護措施就可能會導致角膜炎、結膜翼狀胬肉增生、晶體混濁白內障、視網膜黃斑損害、雪盲等等疾病。（UpSplash）

太陽眼鏡深色淺色好？

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》以夏天為題，邀請了1500人做問卷，發現大部分人都覺得深色的太陽眼鏡更加防紫外線；只有3成人知道，太陽眼鏡較淺色更加有效阻擋紫外線對眼鏡造成傷害。

深色的太陽眼鏡會令視野變暗，瞳孔因此而放大（左），變相讓更多的紫外線更輕易進入瞳孔。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

根據節目請來的專家解釋，因為深色的太陽眼鏡會令視野變暗，瞳孔因而放大，變相讓更多的紫外線進入瞳孔；反觀戴上淺色的太陽眼睛，瞳孔相比之下不會放大那麼多，紫外線亦沒那麼容易進入瞳孔，更有效防紫外線。消委會也曾就不同戶外活動期間，宜選用哪種顏色鏡片提出建議。

消委會揀太陽眼5大須知：

常用鏡片建議（圖片來源：消費者委員會）

1. 有種太陽眼鏡愈戴愈傷眼？

那是防紫外線能力較低的太陽眼鏡！由於猛烈陽光下在沒戴太陽眼鏡時，曈孔會自然收縮減少光線和紫外線進入眼內。但若戴上沒隔濾紫外線能力的深色鏡，只能隔走可見的強光，曈孔因光線減弱而擴大，反而導致更多紫外線進入眼睛，造成傷害！因此消費者宜選購可隔濾99%至100%紫外線的鏡片，以達到全效的保護。

2. 鏡片愈深色愈能阻隔紫外線？

鏡片的透光率與過濾紫外線的能力並無直接關係，不是鏡片愈深色愈能阻隔紫外線，如鏡片的物料或塗層本身能夠阻隔紫外線，即使是透明鏡片也可隔濾絕大部分紫外線。

3. 如何判斷太陽眼鏡有效遮擋紫外線？

可從太陽眼鏡上的標籤得知。市面上以聲稱符合歐洲／國際標準ISO 12312-1的太陽眼鏡最常見，亦有符合美國標準ANSI Z80.3或澳洲／新西蘭標準AS/NZS1067等的要求。產品標籤上若有「100%紫外線保護」（100% UV Protection）、「全效紫外線保護」（Total UV Protection）、「UV 400」等字樣，表示鏡片能遮擋所有紫外線。

太陽眼鏡鏡片可分為0至4號

根據國際標準ISO 12312-1，鏡片可分為5個類別（類別0至4），0至1為裝飾用途，阻隔太陽強光的能力有限；2至3為一般用途，阻隔太陽強光的能力則較好，類別4屬特殊用途，可完全阻隔太陽強光。

4. 並非所有太陽眼鏡都適合駕駛人士？

由於用作特殊用途的太陽鏡片（類別4）透光率不超過8%，會使駕駛者未能有效分辨交通燈號的顏色，故不適合駕駛者選用。

5. 哪款鏡片顏色最好？

灰色最佳：能均勻地降低各種顏色的色度，又能保留視像原色，而不影響對色彩的判斷，尤適合長者或小孩。俗稱「黑超」的鏡片亦屬灰色鏡片。

茶色及灰綠色：效果也較為理想

藍色刺眼：在強烈陽光下，藍光會較強，但藍色鏡片對藍光的阻隔較少，所以會令看到的景物偏藍，感覺就會較為刺眼，對眼睛的保護也或較弱。

黃色：運動之選，黃色鏡片可阻隔藍光，在強烈陽光下能使景物看起來較清晰，不少運動員選用，以便在運動中保持清晰視線。

▼同場加映：翼狀胬肉（俗稱眼翳）是其中一種最常因為紫外線而導致的眼疾（立即按圖看眼翳的其他症狀👇👇👇）

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一般陽光普照的時候會建議配戴深色的太陽眼鏡，陰天的日子才會建議戴淺色的。因為即使是陰天，紫外線依然存在。但是，鏡片顏色的深淺與過濾紫外光的能力其實並無直接的關係，如果鏡片色深而沒有隔紫外線功能，瞳孔就會在暗鏡後擴張，使有害光線進入得更多而傷害眼睛。

▼同場加映：按圖了解太陽眼鏡分類👇👇👇

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單色鏡片是最常用的鏡片，通常以灰、茶、墨綠色為主，當中灰色可以讓所有光線顏色均勻地穿透入鏡，因此能夠保留視像的原色，較易接受。此外，要留意有一些淺色的眼鏡，比如黃色、橙色等或許是用作夜視用途，而非太陽眼鏡。

▼選擇一副質素好的太陽眼鏡十分重要。下面就列出一些在選購太陽眼鏡時，應考慮的一些因素（按圖👇👇👇）：

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太陽眼鏡不只護眼？

節目還提到戴太陽眼鏡其實不單是為了護眼，更能預防「夏季倦怠症」。由於紫外線進入眼睛會令角膜發炎，繼而向身體發出「正在受到襲擊」的訊號，人體就會啟動「作戰狀態」，長久之下就會感到疲勞，觸發夏季倦怠症，整個人會感到精神不振，所以選一副對的太陽眼鏡除了可以防眼疾，亦可以預防身體疲倦。

▼同場加映：10大護眼食物（按圖看清👇👇👇）：

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（資料來源：《日本人の3割しか知らないこと》）