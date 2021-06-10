高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-10 17:02

阿珍是中年的高血壓患者，吃了約2年多的高血壓藥，但服藥後血壓一直都無法達到控制的目標，到底發生了甚麼事呢？

患者常見擅自停藥的原因

患者常因以下4點而自行停藥，結果反而造成血壓難以控制。

1. 藥物副作用：如頭暈、倦怠、咳嗽。 2. 服藥次數頻繁 3. 血壓已經降下來 4. 服藥造成一時血壓過低

其實高血壓的用藥調整，是在定期用藥出現血壓偏低的時候，才可以經由醫師的診斷後再調整藥方或劑量，而調整用藥是一段循序漸進過程，從調藥、撿藥到停藥都需要諮詢醫師做評估，切莫因為血壓已經降下來或是因服藥造成一時血壓過低而自行將藥量的顆數減半，或是把1天服3次的改成1天1次。

▼如何控制血壓？（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1. 控制飲食：降血壓不能只依靠吃降血壓藥，生活型態改變對血壓控制也是重要的。多吃芹菜、菠菜、粟米、燕麥等等高纖維等食物促進腸胃道蠕動，有助於降低血壓。

2. 低鈉飲食：控制吃鹽的量，可以幫助降低高血壓的發病率，建議攝取的食鹽量為2-5g，以維持人體所需代謝的500毫克納含量。

3. 控制體重：許多高血壓患者都有肥胖的狀況，當體重減輕後，連帶可以降低血壓。據臨床數據指出，體重減少12.5公斤，舒張壓約會下降7毫米汞柱，而收縮壓約下降10毫米汞柱。此外，減重的正常範圍，約每周減1-1.5公斤，不可躁進。

4. 限制攝取脂肪和膽固醇：高脂肪和膽固醇飲食，容易使動脈粥樣硬化。因此，食物脂肪的熱量比應控制在25%左右，最高不應超過30%。

5. 多喝水：建議喝水量盡量達2000-3000cc，來幫助身體新陳代謝，使血液黏稠度下降，改善高血壓的狀況。

6. 補充鈣：據研究報告指出，每日平均攝入1400-1500毫克鈣量的人比450-500毫克的人，罹患高血壓的機率降低2倍。因此，每日攝取800-1000毫克的鈣量，可防止血壓升高。

7. 補充維他命C：維他命C可使膽固醇氧化為膽酸排除體外，保護動脈血管內皮細胞，改善心功能和血液循環。新鮮蔬菜和水果富含維他命，例如：橘子、紅棗、 番茄、油菜、小白菜、萵筍葉等。

8. 運動：進行適合身體狀況的有氧運動，例如：快走、游泳也可改善血壓。

若依照上述指示調整後，血壓仍無法降低，則必須要諮詢醫師來調整藥物的種類及劑量，或換其他不同的藥物，並配合處方簽按時服用來控制血壓。

相關文章：量血壓｜左右手上下壓差距幾多中風高危？量血壓4重點2個時間不宜👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

相關文章：高血壓｜日吃2片朱古力學呼吸 10個小貼士降血壓蒜點食最有效？👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

吃對「植化素」逆轉洗腎！醫：腎臟病人要解決發炎問題

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」