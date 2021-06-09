膝痛｜抬腿單腳踩單車7分鐘床上運動？鍛鍊臀部大小腿6動作防膝痛

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-09 10:02

防疫待在家也不能放任自己懶惰！台灣外科醫師白映俞親自示範這組7分鐘運動，大多是側躺動作，全程都可以在床上進行；對於體重較重、膝蓋疼痛不適等肌力訓練新手來說，都是很好入門的動作，輕鬆鍛鍊臀部、大腿和小腿。

▼7分鐘「床上運動」鍛鍊下半身臀部、大腿、小腿變緊實（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 單腳腳踏車

側躺預備，右膝彎曲，大腿往腹部靠近，接著腳掌往下踩、膝蓋伸直，右腳往後畫半圓，再慢慢回到屈膝動作，像在空中踩單車一般，重複數次；記得換邊做。

2. 反向單腳腳踏車

側躺預備，右膝彎曲，接著膝蓋打直，右腳由後向前畫半圓，再回到屈膝動作，重複數次；記得換邊做。

反向單腳腳踏車（健康2.0授權使用）

3. 側躺前後點地

側躺預備，右腳往前方點地2次，再往後方點地2次，重複動作；記得換邊做。

4. 側抬腳

側躺預備，右腳伸直，往天花板張開，再往床面靠近，反覆數次後換邊做。

5. 前踢點地

側躺預備，右腳伸直，往身體前方床面點地，再往身體後方床面點地，過程中膝蓋不彎曲。反覆數次後換邊做。

6. 後抬腳

趴姿預備，右腳往天花板方向舉起，再緩緩放下，左腳保持貼地，重複數次後換邊做。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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