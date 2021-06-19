更年期｜頭暈盜汗更年期症狀逾5年？黑芝麻按穴補腎1招調節荷爾蒙

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-19 10:25

女性真的很辛苦，有面對更年期的症狀甚至超過5年！台灣中醫師許淳彰在Facebook上分享，有位媽媽來看診，說自己睡覺一直盜汗、經常頭暈又總是很疲憊，擔心該不會是身體出了什麼問題...其實會有這些症狀，有可能是更年期到了！

有人更年期超過5年

許淳彰指出，更年期一般發生在45-55歲前後，大約會持續3-5年，但他也有遇過患者經歷的時間比較久，超過5年，真的就比較辛苦了。在更年期時因為女性賀爾蒙逐漸減少，會導致出現心情煩躁、夜間盜汗、頭暈、熱潮紅及失眠等諸多症狀。

更年期調養重點：滋腎養陰、疏肝理氣為主

從中醫觀點來看，更年期的症狀多為腎陰虧虛或兼肝氣鬱滯所導致，治療上以滋腎養陰、疏肝理氣為主，並根據患者不同體質治療，幫助身體找到新的平衡。而除了中醫治療外，許淳彰分享日常中紓緩更年期不適的三大方法。

▼紓緩更年期不適三大方法（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 穴位按摩改善不適：

平常可以多按能疏肝理氣的太衝穴、安定情緒的神門穴。

2. 精油香氛放鬆心情：

柑橘類、木質類和花類的精油都能幫助安定情緒、也能讓妳更好入睡。尤其玫瑰、茉莉等花類精油對調節女性賀爾蒙有很大的幫助。

3. 吃對食物更養生：

可以多攝取補腎的食物，像是黑芝麻、桑葚及核桃，另外像是銀耳、豬腳凍和阿膠也可以滋陰。也要少吃刺激性、辛辣燥熱的食物。

放鬆心情、多運動

許淳彰常比喻更年期就是賀爾蒙搭雲霄飛車，妳會覺得身體狀態和心情都一直起起伏伏、陰晴不定。建議這段期間要保持身心放鬆，不要太擔憂，多運動和戶外走走，把注意力放在自己的興趣上，同時也可以藉由中醫治療來緩解不適的症狀，更優雅地與更年期和平共處。

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