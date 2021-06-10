便秘｜模特兒26天沒大便1按測宿便！便秘4體質泡腳西瓜食好油改善

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-10 20:24

便秘是不少人都市人的困擾。大便幾天排不出，除了肚脹不舒服，更可能誘發痔瘡。究竟有什麼方法知道自己有沒有宿便？不同體質人士便秘又應如何處理？

胃痛可能是因為有宿便？台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指，藝人潘映竹半夜急性胃痛掛急診，照X光發現是因為大腸全是大便頂到胃，最後更要在急症室灌腸。

台灣藝人潘映竹及阿諾都曾因宿便太多而胃痛。（影片截圖）

自然醫學醫師黃鼎殷於節目中指，長期宿便如同慢性中毒，腸道老化引發各種疾病，造成頭暈、睡眠差、肩頸痠痛等問題。黃鼎殷表示，最理想的排便時間是隔兩餐，例如吃完午餐後應在第二天早上排出大便。

香港醫護學會資料指，每個人排便次數不同，一日三次至三日一次均屬正常，但最好保持一定的規律性。

▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

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黃鼎殷介紹了1個簡單方法，幫助大家判斷自己有沒有宿便問題。

▼ 宿便自我測試（按圖 👇👇👇）

中醫師鄒瑋倫指，長期便秘分為熱、氣、冷、虛4體質。

▼ 便秘體質及改善方法（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1.熱秘（胃腸實熱型便秘）：症狀為口苦口臭，舌苔呈現黃色、大便較乾、腹脹等

改善方法：多吃蔬果、多喝水、避免烤炸食物

2.氣秘（肝脾氣滯型便秘）：症狀為排出不暢、脹氣、打嗝等。

改善方法：少吃豆類、糯米製品、多運動

3.虛秘（脾腎陽虛型便秘）：症狀是易累、乏力、頭暈

改善方法：避免生冷食物、泡腳促進循環、多吃辛香料

4.冷秘（血虛陰虧型便秘）：症狀是手腳冰冷、臉色發白

改善方法：多食黑芝麻滋陰補血、多吃好油如紫蘇油、橄欖油滑腸、少吃涼性水果，如西瓜、香蕉、梨等

鄒瑋倫指，熱秘和氣秘吃西藥或用完浣腸藥可以解決問題，不過，虛秘和冷秘則較嚴重，吃瀉藥也未必能夠排便。曾有一名模特兒病人屬虛秘和冷秘，26天沒大便，每星期臉色愈來愈黃，不過她肚子仍很平，沒有不適感，這些情況不可用瀉藥，需要溫化，多吃辛香料、泡腳等才有幫助。

▼同場加映：便秘患者可以透過按摩和暖敷不同穴位防治便秘（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

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此外，鄒瑋倫提供了3招改善便秘方法。

1.晨早空腹先飲350毫升溫開水 2.適度運動促進腸胃蠕動 3.適量補充好的油脂

▼ 同場加映：吃什麼食物有助改善腸道健康？（按圖 👇👇👇）：

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