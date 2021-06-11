夏天疲勞｜無胃口精神唔集中？花生芝麻4類營養促新陳代謝抗疲勞

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-11 17:50

炎炎夏日，許多人都選擇躲在有冷氣房內不僅涼快又舒適，卻不知不覺好像變得更累，更容易有疲倦的感覺，讓人猛打呵欠、頭腦昏沉。

這些常見的生理現象被冠上一個新名詞，叫做「夏日疲勞症候群」，不過實際上並沒有叫做「夏日疲勞症候群」的疾病，這其實就是夏天所帶來的困倦與身心不適，用來解釋在夏天裡獨有的身體不適與疲憊感，像是容易疲倦、思緒不能集中、食慾不振等身體亞健康的現象，就像是我們常說的「星期一症候群」。

想要趕走夏季疲勞不適，不妨可以多攝取以下這些營養素，幫助身體快快恢復精神。

▼4種營養素對抗夏季疲勞（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 蛋白質：富含蛋白質的食物，可及時補充體內損失的熱量，快速消除疲勞感。

食物來源：豆類、牛奶、蛋類、雞肉、牛肉、家禽肉、魚類等。

2. 維他命B雜：有利於提高對氧的利用率，促進身體的代謝，也能緩解身體的疲勞感。

食物來源：大豆、花生、黑米、胚芽米、香菇、雞蛋、肉類、牛奶、魚類與菠菜等深綠色蔬菜。

3. 維他命C：有助於保持人體認知活動（包括記憶和學習）的有效進行。

食物來源：檸檬、番石榴、甜椒、奇異果、士多啤梨和橙等。

4. 礦物質：補充礦物質對於新陳代謝有所幫助，而且礦物質可抗氧化、補充體力、消除疲勞。

食物來源：深綠色蔬菜、全穀類、芝麻、豆類、堅果類等。

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