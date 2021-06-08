胰臟癌｜足球名將柳相鐵胰臟癌病逝　5類人高危高油多食甜有關？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-08 14:43

柳相鐵，前韓國足球名將、曾助2002日韓世界盃殺入4強，於周一（7日）因胰臟癌病逝，終年49歲。胰臟癌因早期難以被察覺且惡化快速，被稱為「癌中之王」，究竟胰臟癌有什麼症狀？哪些人屬高危？又有沒有方法可以預防？

柳相鐵曾為韓國足球創奇蹟

2002日韓世界盃，主辦國之一的韓國奇蹟殺入4強，當年「太極虎」主力之一的柳相鐵2019年不幸患上胰臟癌，韓國足協周一（7日）公布這名韓國名宿的死訊，終年49歲。

▼柳相鐵胰臟癌病逝（按圖👇👇👇）

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柳相鐵外，也有不少名人因胰臟癌離世，例如電視節目監製錢國偉、美國大法官金斯伯格，還有蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等都死於胰臟癌。

▼不少名人因胰臟癌離世（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌是本港第六大癌症殺手，每年有近五百人死於此症。胰臟癌因早期難以被察覺且惡化快速，往往發現之時已是末期，因此被稱為「癌中之王」。

胰臟的位置

胰臟癌，一般檢查很難發現。外科醫生夏威解釋，因胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，一般的腹部超聲波未必看到異常。

胰臟的位置 （01製圖）

胰臟癌症狀

早期胰臟癌，連醫生也難發現，它與許多癌症一樣，胰臟癌發病初期不會有明顯徵狀，無論是患者還是醫生也很容易錯過。除了定期檢查，當發現疑似病徵應及早求醫。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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胰臟癌腫瘤出現位置：

胰頭

較初期：腫瘤壓迫或擴散至膽管導致黃疸，包括皮膚黃、眼白黃、小便茶色 較後期：癌細胞侵犯十二指腸，導致進食困難、嘔血、痾血、黑大便

胰尾

較初期：通常沒有影響其他器官，可能沒任何症狀，只隱約會有類似胃痛感覺 較後期：腫瘤影響胃部，或導致胃口差，易滯，甚至胃潰瘍，因而嘔血、黑大便

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胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史（家族中有1等親罹患過胰臟癌的人，得到胰臟癌機率大於常人3至4倍）

台灣胃腸科醫師錢政弘曾於媒體中表示，糖與胰臟癌有相當大的關聯，以往認為胰臟癌與高油、肥胖有關係，但現在有研究顯示，甜食也會導致胰臟癌，且是正常未吃太多甜食人的6.8倍。

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不過，外科醫生夏威指，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。由於胰臟癌難發現，死亡率又高，因此高危人士，更加需要定期檢查。

▼胰臟癌死亡率有幾高？（按圖👇👇👇）：

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預防胰臟癌

▼預防胰臟癌，只要養成3種生活習慣，就可有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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