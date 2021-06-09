端午節｜食糭致半夜火燒心胃酸倒流！營養師7招防三高1餐宜吃幾多

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-09 18:31

端午節應景，絕對要吃糉子，但有人連吃幾天或一次就2、3顆下肚，結果造成胃酸倒流（胃食道逆流）或體重超重，甚至面臨高血壓、高血糖和高血脂的三高問題。醫師提醒，糉子最好選少油、少鹽、少糖、多纖維的，腸胃功能不好的人，睡前2小時不要吃糉子。

▼胃酸倒流的症狀（按圖看清👇👇👇）

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「腸胃功能不佳」要搭蔬果一起吃，睡前2小時不要吃糉

台灣新北市立土城醫院胃腸肝膽科主任鄭浩材表示，曾收治一位年輕人，端午節回老家過節，因為太想念阿嬤包的糉子，就多吃了幾顆，結果腹脹消化不良，引起胃酸倒流，晚上睡覺時「火燒心」痛到無法入睡，隔天才就醫治療緩解。

鄭浩材解釋，傳統糉子是由糯米加上高油及高糖的內餡製成，容易造成油質攝取超標外，因糯米黏性較大，使得胃排空速度會比一般食物慢。而糯米主要成分為支鏈澱粉，分解成單醣的速度較快，也容易增加血糖上升的速度，糖尿病患要特別注意。另外，腸胃功能不佳或有腸胃疾病者，適量食用就好，最好搭配蔬果類，還有睡前2小時不要吃糉子。

調整糉子食材更健康，蛋黃改成番薯或南瓜

台灣新北市立土城醫院營養師邱怡文指出，糉子食材只要稍作調整，就可以吃得更健康均衡，例如內餡五花肉，可改用瘦肉、海鮮或雞肉；蛋黃可改以番薯或南瓜替代，熱量較低；此外，也可用香菇、竹筍、洋蔥、紅蘿蔔入餡，增加纖維素，是較健康的選擇。

邱怡文也提醒，糉子沾醬過量，會增加糖及鈉的攝取，三高病人要特別注意，可試試食物原味會更健康。若家中有老年人或兒童，最好切成小塊食用，避免噎到。一餐最多吃1個糉子，或是選擇分量較小、脂肪含量少的糉子，例如用綠豆做成內餡的冰心粽，能減輕身體負擔，還可搭配不含糖的茶飲去除油膩感。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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