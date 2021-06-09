洪卓立中暑抽搐吐白泡昏迷10分鐘！中暑急救5招毛巾敷邊度降溫？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-09 13:45

34歲洪卓立早前流出一張面無血色躺在病床的照片，手部更變成慘白色。據知他當時突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過10分鐘更口吐白泡，現已無大礙，他表示自己是中暑。中暑有什麼症狀？如果中暑要如何急救？

洪卓立近日到順德拍劇，突然抽搐暈倒、昏迷和口吐白泡，令一眾歌迷十分擔心。其經理人公司英皇回應他已回香港，正在家裏休息。

▼洪卓立抽搐暈倒、口吐白泡因為中暑？（按圖👇👇👇）

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中暑可致昏迷及死亡，若未能適時補充水分，當出現全身無力、頭暈、頭痛或臉色蒼白等症狀，便可能出現熱中暑，引起休克、心臟衰竭或心跳停止。

中暑徵狀有什麼？

當體溫升至攝氏41度或以上時，患者會出現全身痙攣或昏迷等現象，稱為中暑。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。所以，了解中暑徵狀，可及早為中暑人士急救！

據台灣國民健康署資料，包含中暑在內的熱傷害共有4個種類，分別是熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和最嚴重的熱中暑（中暑）。

1. 熱痙攣：肌肉抽搐疼痛，容易發生於大腿與肩部

▼熱痙攣是什麼？（按圖👇👇👇）

2. 熱暈厥：暈眩、皮膚濕冷及脈搏減弱等

▼熱暈厥是什麼？（按圖👇👇👇）

3. 熱衰竭：大量出汗、疲倦、全身無力、頭暈等

▼熱衰竭是什麼？（按圖👇👇👇）

4. 熱中暑：體溫升至攝氏41°C或以上、頭痛等

▼熱中暑是什麼？（按圖👇👇👇）

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中暑5招急救法

如果懷疑有人中暑，應立即報警或將送到醫院。但在等待護理人員到達時，也可替患者降溫及急救。

▼中暑急救方法：（按圖👇👇👇）

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1. 陰涼

立即將患者移至通風陰涼處，同時墊高頭部、身體躺平。

2. 脫衣

除去身上多餘的衣物、皮帶配件，以利患者散熱與保持順暢呼吸。

3. 散熱

可以用濕冷毛巾擦拭患者身體，或以搧風的方式幫助患者降溫。將冰冷的毛巾敷在患者的頸部、雙側腋下及鼠蹊部，灑水動作不可中斷，每3分鐘更換一次毛巾。

4. 補水

若情況輕微者，通常短時間內會恢復意識，可補充水分、食鹽水或運動飲料。

5. 送醫院

若患者5-10分鐘內未恢復意識，應立即送往醫院。特別是有慢性病、中風病史的患者。

熱傷害最重要的處置就是快速的「降溫」，若人體長時間處於高溫狀態，許多生理機能就會出現障礙，進而引發嚴重的後遺症。病人會發生輕重程度不等的多重器官衰竭，像是肝、腎、心臟衰竭、急性呼吸窘迫、橫紋肌溶解症、瀰漫性血管內凝血﹙DIC﹚，嚴重者可導致死亡。

多喝水、少喝咖啡預防中暑

當天氣酷熱，最好留在有空調或通爽的環境中活動，如果必須到戶外，可以採取以下步驟來防止中暑。

▼預防中暑的方法：（按圖👇👇👇）

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