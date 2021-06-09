黃宜弘肺癌細胞擴散至腦昏迷兩月病逝！久咳聲沙這3處發黑要小心

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-09 19:48

黃宜弘，前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表，近日因癌細胞擴散至腦部離世，終年82歲。有指他早年曾患肺癌並治癒，但年初發現癌細胞擴散至腦部。肺癌有什麼症狀？日常可以如何預防肺癌？

據報道黃宜弘太太梁鳳儀寫信向親友傳達噩耗，提到黃宜弘近日因病逝世，並提到黃宜弘五年前已曾患肺癌並曾治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部。

▼黃宜弘癌細胞擴散至腦部離世：（按圖看清👇👇👇）

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肺癌三大癌症殺手之一

肺癌是一種惡性腫瘤，通常於下呼吸道系統，如支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。它是香港三大癌症殺手之一。

肺癌症狀：久咳不癒

肺癌初期，患者很可能完全不察覺有什麼不舒服，或沒有任何症狀。但當肺癌愈來愈嚴重時，患者便會出現疲憊、久咳不癒、喘不過氣、胸痛等症狀。更嚴重的時候，可能會咳血、聲音沙啞等症狀，胸部、肩膀、骨頭可能會疼痛，肺部也更容易反覆感染。

▼肺癌初期，其實有跡可尋，你可能忽略了的肺癌警號：（按圖👇👇👇）

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此外，當內臟出現癌細胞時也會在皮膚上表現出來。例如肺癌早期患者皮膚會出現異樣，以痞癢性皮疹為主，可能出現帶狀皰疹。皮膚其他異樣具體表現為三處發黑：

1. 鼻子發黑：肺部是否健康可通過鼻子反饋情況觀察出來，一般肺部健康的人，鼻子與周圍皮膚比較有光澤且微微紅潤，萬一肺部出現異常鼻頭也會隨之變黑。

2. 皮膚發黑：人體肺部受損自凈功能減弱，皮膚透氣程度下降，自然也會影響體內毒素宣發而積聚於皮膚中，看起來顏色更黑更沉。

3. 印堂發黑：古代常稱，將死之人印堂將逐漸發黑，雖然有一定道理，但是科學來說這種情況的出現與體內肺氣虛、腎氣短有關，中醫上說，氣短，不能推動血液運行，所以印堂出現異常，不處於白裏透紅的狀態。

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▼肺癌分四階段，存活率不同：（按圖👇👇👇）

不吸煙也會患肺癌？

根據癌症基金會癌症統計最新數字，肺癌患者達5,252人，排名第二，死亡率高達一半。肺癌是本港男性中第二位最常見的癌症（第一位為大腸癌）。吸煙是導致肺癌的最主要原因，約90%男性肺癌患者是煙民，而長期吸食二手煙的人患肺癌的機會也比沒有吸食二手煙的人士高兩倍以上。

▼不過除了吸煙，長期吸入油煙等都是肺癌成因之一：（按圖👇👇👇）

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預防肺癌

肺癌的最佳預防方法，是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。除了易患癌，香煙中的化學物質例如尼古丁亦會損害腦部健康。

▼肺癌預防方法：（按圖👇👇👇）

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