膝蓋痛｜喀喀聲關節軟骨已磨損？肝腎好減退化速度3穴位紓緩疼痛

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-12 19:02

膝關節是承受人體最大重量的關節，每天都需要透過它來支撐人體及移動，所以日積月累下來，受到的損傷、老化是不可避免的。當你彎曲腿部時會喀喀作響，甚至會疼痛，當心你的膝蓋正在發出警訊。因為膝蓋出現疼痛、還有喀喀聲響，就是關節軟骨磨損的跡象。

中醫認為肝主筋、腎主骨，如果肝腎的功能正常，在肝血充足、腎經充盈的狀況下，就比較不會發生關節退化的問題。想要減緩關節退化的狀況，平時多吃富含膠質、軟骨素的食物，有利於關節軟骨的修復。另外也可以透過穴道按摩，促進血液循環、疏通經絡，可減緩疼痛不適，並保養膝蓋關節。

▼3個穴道緩解膝蓋痠痛（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1. 陽陵泉穴：可幫助緩解筋骨的痠痛

位置：於小腿外側，膝蓋斜下方，腓骨頭前下方凹陷處。

2. 足三里穴：可幫助緩解腿部及膝蓋的疼痛，並強化下肢的力量

位置：於膝蓋的外膝眼下，約4橫指寬處。

3. 血海穴：有效促進下半身循環，活絡氣血減緩痠痛

位置：膝蓋骨內側端上，約3橫指寬肌肉隆起處。

方法：使用中指或拇指的指腹按揉穴位2-3分鐘，每日2次即可。

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+ 7 + 7 + 7

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