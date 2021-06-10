坐月進補｜中醫拆解坐月進補三大階段　派薑醋要等十二朝？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-10 15:55

在東南亞國家，特別是華人社會都有一個習俗，就是女士們會在產後首月進行「坐月」，即讓媽媽在分娩後以不同形式得到休息，調節身體機能。俗語有云「產前一盆火，產後一塊冰」，可見分娩是相當耗氣傷血，令身體變得虛弱，免疫力大降的過程。本文請來香港註冊中醫師王曉新醫師講解坐月的三個階段，並講解為何薑醋需在產後第十二天後才可派發。

產後調理復血氣、通乳絡 但不易操之過急

王醫師指產後調理對婦女極之重要，不單可促進傷口癒合及子宮修復，更可為母體恢復元氣及精血，令身體機能盡快回復至孕前水平。而且適當的調理有助「上奶」、促進乳汁分泌及排出，對餵哺母乳的媽媽尤其重要。除了調養湯水，中醫也會透過「補益氣血」、「舒肝解鬱」等方法，再配合「舒通乳絡」之品為母體調理。

「因為產後脾胃消化功能相對薄弱，所以進補不宜操之過急；分娩後首天應進食流質或半流質食物，頭一至兩星期的食材則盡量以清淡為主，最好能少食多餐，一天分為五至六餐最適宜，以減輕腸胃負擔。不論順產還是剖腹產，調補必先要健養脾胃；顧好脾胃，才能更有效吸收營養補品。」王醫師表示。

中醫師建議產後調理先從健脾胃開始，有助之後吸收補品。（圖片：jianshu）

坐月三大階段 先去瘀再健脾 最後養血補氣

王醫師表示，坐月分為三個調理階段。第一個階段是「去瘀生新排惡露」，子宮在產後修復的過程中會排出惡露，從而反映復原狀況。針對這情況，王醫師提及坊間常用「生化湯」，其具有養血祛瘀、溫經止痛的功效，有助排淨惡露，促進子宮復原。

「產婦可視乎惡露情況，於順產後三天或剖腹產後七天，連續服用生化湯5至7天。不過生化湯的藥材偏辛溫，如果出現感染發炎或出血量持續過多的問題，或曾應用子宮收縮劑則未必合適服用，所以服用前應諮詢中醫師意見。」

第二個階段是「健脾胃」，由於分娩會損耗大量元氣，令脾胃虛弱。調理脾胃的重點在於增強消化能力，有助營養吸收，為之後的調理鋪墊，減少如胃痞胃脹、腹痛腹瀉等虛不受補的情況出現。常用藥材包括北耆、黨參、茯苓、白朮、淮山等，常用方劑包括「四君子湯」、「六君子湯」、「參苓白朮散」等，醫師會在處方上按產婦體質加減，例如以黨參取代人參，避免有退奶和惡露不盡的情況。

坐月第二階段以健脾胃為主，圖為「四君子湯」的常用藥材。（圖片：etongfeng）

第三階段為「益氣養血，補腎壯骨」，皆因懷孕期間胎兒日漸成長，體重增加；子宮越趨膨大，進而增加孕婦腰部及腹部的負擔，令她們在懷孕後期經常受腰痠背痛的困擾。坐月休養和調理有助及早擺脫以上症狀，並改善精力不足、疲倦乏力的情況。常用藥方有「八珍湯」、「十全大補湯」、「獨活寄生湯」等，中醫會按產婦體質加減藥材及用藥時間。

坐月第三階段是「益氣養血，補腎壯骨」，可用「十全大補湯」，主要材料有人參（可用黨參取代）、白朮、茯苓、甘草、當歸、川芎、熟地黃、白芍、黃耆、肉桂、生薑及大棗。（圖片：tcfood）

經過上述的調理，坐月大致上已完成。但對於體質較弱、高齡產婦或分娩時出血較多的婦女，王醫師建議可加上「固本培元」階段，常用藥方可參考第三階段，並按體質需要，加入鹿茸、高麗參、冬蟲夏草等燉服，調補四至八星期。

除了進食補品外，王醫師提醒均衡飲食才是最重要，尤其是餵哺母乳的母親，除了自身健康，更要兼顧寶寶的營養需要。哺乳母親可多吃有上奶及催奶效果的食物，例如魚湯、豆製品、木瓜、花生、黑芝麻、海參等。

哺乳母親可多吃有上奶及催奶效果的食物，例如魚湯、豆製品、木瓜、花生、黑芝麻、海參等。部分食材常見於催奶湯，例如青木瓜花生眉豆煲魚尾湯。（圖片：food.ltn）

薑醋雞精滋陰補氣 食用要視乎身體狀況

產後第12日即是中國傳統所指的十二朝，又稱為「小滿月」。按照習俗，親友在十二朝後可探訪母親及新生兒，讓母親休養充足後才接待客人；而當天亦可開始向親友派發及吃薑醋。薑醋具有極佳的祛風散寒、活血祛瘀效果，適合產後滋陰使用，但為避免剌激傷口引致發炎，不宜過早食用。

王醫師表示12日只是大約數字，產婦只要在惡露乾淨後就可開始食用薑醋。「順產母親大概在7至14日後可食用，剖腹產母親則最好待至分娩後20至30日後才食用。 至於雞精，順產母親可選擇在產後3天開始飲用，剖腹媽媽則要在產後一星期。但如有發燒或其他特殊情況，則不應飲用雞精；而飲用後如出現喉嚨痛、口乾口渴、痱滋、暗瘡、大便乾結等情況，應暫時停止。」

王醫師指傳統「十二朝」之說其實只是個約數，順產母親在惡露乾淨後便可開始食用薑醋補身，而剖腹產母親須待較長時間。（圖片：kuaibao）

哺乳母親要注意避免引致「退奶的食物」，例如韭菜、人參、麥芽等。（圖片：Freepik）

王曉新醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）