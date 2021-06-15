飲水｜40歲腎臟開始老化疲累因腎缺水廢物多？喝對2杯水精神百倍!

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-15 10:02

每到下午的時候總是覺得昏昏欲睡，這時候如果猛喝咖啡提神，反而會在晚上的時候覺得更累，但是又睡不著。其實對腎臟科醫師來說，下午的昏昏欲睡代表腎臟正在缺水、抗議，只要在正確的時間多喝水，不用咖啡也可以精神百倍。

▼喝水可以提神？（點擊下圖看清👇👇👇）

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疲累與腎有關？

我們的精神來源，除了大腦之外，也很仰賴腎臟。腎臟是身體的排毒中心，也負責一些特殊的內分泌，像是腎上腺素就是由腎臟上方的腎上腺來分泌。所以下午的時候覺得累，代表我們的身體累積了很多廢物，腎臟無法排除廢物，也無法有正常的激素分泌。

而身體裡負責維持水分平衡的「血管加壓素」（又稱抗利尿激素），會減少身體的排尿，讓身體的水分不要流失太多；這種激素會在睡眠時快速釋放，所以如果覺得疲累，很可能是因為身體的水分不夠，需要留住水分而感覺疲累。

「所以喝對2杯水，我保證下午精神百倍！」台灣腎臟科名醫、洪永祥診所主治醫師洪永祥說。不過身體很缺水的時候，需要補充的就是單純的「水」，而不是其他的飲料，像是茶、咖啡，或是含糖飲料，因為咖啡跟茶都是利尿的飲料，看起來好像喝了很多進去，卻會讓身體排更多水出來，根本沒有補到水。

洪永祥說，水分可以帶走我們身體中的毒素，提振精神「大部分人喝水都不夠，且不自覺，超過8成的台灣民眾接受尿液常規篩檢，尿液比重都過高，都沒有喝到足夠的水份，每天請比現在再多喝500cc水吧！」

水要喝對時間

早上起床一定要一杯500cc的水

早上一起床立刻喝水，除了可以刺激腸胃蠕動之外，也可以補充身體一整晚消耗的水分，不管是睡覺時的流汗、還是製造尿液時流失的水分都是；同時也讓前一晚因為缺水而升高的血液濃度可以趕快恢復流暢，不再濃稠，減少腎臟的負擔。

身體缺水時一定要喝水

身體缺水的時候不一定會覺得口渴，而是用其他的方式來表示缺水，所以也要注意以下的警訊，告訴自己要記得多喝水。

1. 尿液顏色變深，甚至像是烏龍茶 2. 便秘 3. 皮膚乾燥 4. 容易疲倦 5. 吃飽卻還是覺得餓 6. 舌頭裂開 7. 腋下沒有水氣

在缺水的時候補水，身體可以直接利用水分，很快就可以恢復精神。洪永祥也說，腎臟在 40歲左右就會開始老化，腎功能每年退化1％，腎元數目隨著年齡增加而逐漸減少。所以愈老會愈容易累，一定要記得「喝水就是最好的補腎方法」。

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