減鈉食物｜吃太鹹傷腎損心易中風！秋葵番薯葉4種食物排鈉防三高

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-18 10:02

鹽的主要成分是氯化鈉，除了氯和鈉離子，還有少部分鉀離子，這些電解質在身體裡負責維持細胞體液內外滲透壓的平衡，也是神經傳導的必要物質，幫助控制肌肉的收縮。雖然鈉如此重要，但攝取過量，也可能帶來致命傷害。

吃太鹹會傷腎 增加中風機率

根據美國哈佛大學公共衛生學院網站，吃下過多的鹽時，大多數人的腎臟都無法以相應的速度迅速將血中的鈉排除。當鈉逐漸累積，大腦為了維持身體機能，就會使荷爾蒙釋放，以告訴身體「留住水分」，藉此稀釋鈉的濃度；但過多水分滯留人體，就會增加細胞周圍的水含量以及血液的體積。

血量增加，代表心臟的工作量增加，也會對血管造成更大的壓力，長時間下來就可能導致血管僵硬，並引起高血壓、中風、心臟病、心臟衰竭等問題。另外，也有證據指出，過多的鹽也可能在不升高血壓的情況下，傷害心臟、大動脈和腎臟，也可能對骨骼造成傷害。

少吃加工食品 保留食材原味

現代人外食機會多，使用的食材如貢丸、火腿、香腸、蘿蔔乾、酸菜、榨菜、筍乾、泡菜等，都含有大量鹽分。還有口味愈來愈重，就算料理已經加鹽，還是覺得沒味道，把辣椒醬、番茄醬、豉油等調味料直往碗裡加，是鈉攝取量偏高的原因。

調味料是減鹽絕對要少碰的地雷食物。烹調時盡量採用可保留食材原味的手法，如水煮、清蒸、烘烤等，而勾芡、紅燒等方式會讓鹽分依附在食物上，千萬要避免，而且不能將醬汁淋在飯上吃。

▼4大排鹽食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 含鎂食物／豆類、全穀類

鎂是維持人體生命活動的必需元素，具有調節神經和肌肉活力的作用。此外，鎂也是高血壓、高膽固醇、高血糖的剋星。可多吃深綠色蔬菜、豆類、全穀類，適量進食堅果等。

2. 含鉀食物／芹菜、通菜

如芹菜、菠菜、通菜、川七、莧菜、茼蒿、山藥、韭菜、番薯葉等都是高鉀蔬菜，多吃能達到體內鈉離子和鉀離子平衡，對排鹽有一定幫助，但吃燙青菜時不要加醬料和鹽，以免白白浪費蔬菜的排鈉作用。

3. 含鈣食物／牛奶、豆腐

當身體缺乏鈣質時，體內鈣離子平衡可能發生變化，引起全身阻力血管的平滑肌細胞收縮增強，增加血管阻力，另外，血液鈣離子變化還可能促進動脈硬化。多吃含鈣食物，如牛奶、乳酪、小魚、豆腐等，能穩定血壓。

4. 含水溶性膳食纖維／秋葵、山藥

富含水溶性膳食纖維的食物具有穩定血壓的功能，如秋葵、山藥、南瓜、海藻、蘋果、燕麥、紅蘿蔔、西蘭花、香蕉、奇異果等。

小提醒 :

台灣衛生福利部建議，每人每日的鈉總攝取量不宜超過2400毫克，也就是6公克的食鹽。若要有健康身體，少吃高鹽食物是最根本的做法，別一直攝取高鹽飲食，再想著要用排鹽食物取得平衡。

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