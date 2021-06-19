膽結石｜膽固醇高不吃早餐5種壞習慣易中招　唔食油易膽結石？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-19 17:02

現代人注重養身，講求清淡少油就怕心血管疾病或是怕增肥，彷彿一點油脂都碰不得。但事實上每日攝取適量的好油脂是有益的，也能預防膽汁久久囤積形成令人疼痛的膽結石。

▼5種壞習慣易得膽結石（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 油脂吃太少：油脂吃得太少則會讓每日正常分泌的膽汁一直儲存在膽囊裡，隨著時間過去變得又濃又黏，慢慢形成膽結石。

2. 油脂吃太多：吃進大量油脂會迫使肝臟在短時間內分泌大量膽汁，製造出的膽汁就會含有太多膽固醇，容易在膽囊裡堆積，形成膽結石。

3. 空腹時間太長：空腹時間太長也會使每日正常分泌的膽汁儲存過久而結石。

4. 不吃早餐：不吃早餐也會有兩餐之間間隔過長的問題，但若午餐按時吃，吃得營養均衡沒有刻意少油或節食，就能減緩不吃早餐帶來的危害。

5. 膽固醇過高：如果血液中膽固醇過高，也會刺激肝臟製造比較多的膽固醇，容易讓膽汁濃稠而產生結石，所以建議在吃油脂的時候，也要注意選擇多一點「高密度膽固醇」的油脂，像是橄欖油、堅果等，減少相關的負擔。

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