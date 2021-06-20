夏至廿四節氣｜濕熱汗多損心臟　吃苦食酸冬瓜薏米3湯水養心健脾

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-20 11:55

夏至，是夏季第四個節氣，這天是北半球白晝最長，黑夜最短的一天。由於夏至天氣炎熱又潮濕，容易引起口舌生瘡、煩躁、食慾不振，甚至中暑等問題。有中醫建議在夏至可多吃苦味食物解暑，以及酸味食物止汗，亦可飲用苦瓜黃豆排骨湯清熱氣。 撰文：健福堂註冊中醫師潘美蘭

夏至，今年是6月21日，這天是北半球白晝最長，黑夜最短的一天。夏至過後，進入中醫常說的三伏天，是指一年中最熱的一段日子，「至」是極的意思，意味著陽氣極盛，過了這個極點，陽氣又開始潛藏，因此三伏天最適合調理身體，引陽氣入內，是虛寒性體質的人進行冬病夏治的好時機。

▼夏至容易引起什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

夏至容易引起的健康問題

1.口舌生瘡，煩躁

夏五行屬火，與心相對，因為人的五個臟（心、肝、脾、肺、腎）中心屬火，夏至天氣炎熱，人體心火偏旺，容易灼傷津液，導致口舌生瘡，火氣偏旺則易煩躁易怒。

2.食慾不振，腹瀉，腸胃炎

夏至前後多雨水，地上潮濕，天氣炎熱，當地上濕氣與天上熱氣交蒸，亦容易形成濕熱性疾病，如腸胃炎、痢疾等脾胃疾病；同時因為汗液排洩過多，腸胃組織缺水，抑制了胃酸的分泌，使人胃口變差。

當溫度過高，人體不能及時散熱，就會出現頭暈、頭痛、氣促、噁心甚至神志不清等中暑症狀。（資料圖片／歐嘉樂攝）

3.中暑

夏至之後，進入全年天氣最炎熱的三伏天，當溫度過高，人體不能及時散熱，就會出現頭暈、頭痛、氣促、噁心甚至神志不清等中暑症狀，尤其是兒童、長者和長期病患如高血壓或心臟病患者。

4.多汗，心悸失眠

夏至暑氣逼人，身體為了適應環境，會通過排出汗液幫助降溫，當人體大汗淋漓，過度出汗會導致津耗傷。中醫有「陽加陰謂之汗」之說，即是汗由津液所化生，除了水分之外，裏面亦有其他有用物質。汗為心之液，出汗過多，不僅會耗津傷血，還能傷及心陽，導致氣血兩傷、心失所養，出現心慌、心悸、疲倦、氣短、乏力、失眠、口渴等徵狀。

夏至養生貼士

▼夏至養生貼士（按圖 👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1.飲食清淡不貪凍

高溫下，人的胃酸分泌都會有所降低，加之飲水增多，胃酸被沖淡，導致機體消化功能減弱，故在飲食方面，應以清補、健脾為原則。但是清淡不等於素食，因為素菜中雖含有大量的膳食纖維及豐富的維生素，但缺乏人體必需的蛋白質。所以，即使在炎炎夏日也不要拒絕葷菜的攝入，特別是魚類、肉類、蛋、奶和豆制品等優質蛋白質的食用，以滿足盛夏機體代謝的需求。

薏米不僅能增進食欲、補充營養，且可消暑健身，預防中暑。（GettyImages）

多食用菌類（香菇、蘑菇、平菇）、銀耳、薏米、蓮子等，這些食品不僅能增進食欲、補充營養，且可消暑健身，預防中暑。

不宜因為貪涼喜冷，過度進食凍西瓜、雪糕、凍飲等。因為夏至人體陽氣外散，體內陽氣相對較少，過於貪冷易傷脾之陽氣，引起脾胃運化失常，體內寒濕積累，身體出現疲倦、腸胃不適。

2.吃苦解暑，汗多宜酸

夏至氣温高，食慾不振是常見現象，食用苦味食物，清熱解暑又養心。例如芹菜（降血脂，降血壓）、苦瓜（清心解暑）、芥菜（促進胃、腸消化功能）等。

古人認為「汗為心之液」，過度出汗會耗傷心的陰液，因此可以通過進食酸性食物有助收斂汗液以及滋養胃陰，例如番茄、檸檬，士多啤梨、烏梅、葡萄、山楂等。

夏至氣温高，食慾不振是常見現象，食用苦味食物，清熱解暑又養心。例如芹菜（降血脂，降血壓）、苦瓜（清心解暑）、芥菜（促進胃、腸消化功能）等。（cookpad）

3.運動有節

夏至運動鍛鍊，最好在清晨或傍晚較涼爽時進行，地點最好選公園、湖河水邊，運動可選用散步、慢跑、八段錦、太極等，切勿在烈日下劇烈運動，以避免大汗淋漓，甚至運動後即刻飲大量冰水或冷水沖頭、淋浴，運動後可飲適當淡鹽水或綠豆水解暑。

4.宜晚睡早起

夏至宜晚睡早起，大家應該晚睡適應陰氣的不足，情緒上少發怒，調養心神。在中醫的角度而言， 10點左右休息，早上7點起床是比較適合養生的。

5.冬病夏治

夏至之後的三伏天，是全年溫度最高，陽氣最盛的一段日子，對於一些冬季發作的慢性病以及一些婦科病，如慢性支氣管炎、哮喘、鼻敏感、腹瀉、經痛、經常感冒等陽虛導致的疾病，是最佳的防治時機。

在三伏天做天灸，其原理就是利用一些溫性的藥物打粉，用薑汁調和，外敷穴位，達到未病先防的效果。

夏至湯水食療及茶療

▼夏至湯水食療及茶療（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1.苦瓜黃豆排骨湯：清熱解暑、降血壓、血脂

2.冬瓜薏米湯：清熱解暑，消腫利尿

3.花旗參荷葉茶：益氣、解暑

健福堂註冊中醫師潘美蘭（撰文者提供）

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