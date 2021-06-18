婦科檢查｜醫生詳解子宮輸卵管造影(HSG) 破解能否助孕迷思

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-18 11:00

結婚生子是不少女士的人生目標，然而屢試不果的大有人在，有些會焦急求醫，亦有些恃著年輕而一拖再拖。除了年齡、壓力、營養不足等表面因素，子宮隱疾也有機會損害女性的生育能力，導致無法成孕。要得到適當治療，應先進行各種婦科檢查，找出不育真正原因。本文請來香港註冊婦產科專科醫生蔡柏霖醫生，講解「子宮輸卵管造影」檢查過程及特點，並以專業角度剖析這項檢查有否「助孕」的功效。

要得到適當治療，應先進行各種婦科檢查，找出導致不孕真正成因。（圖片：cmuh）

診斷不孕症靠HSG 有效檢視子宮及輸卵管狀況

子宮輸卵管造影（Hysterosalpingography，俗稱HSG）是其中一項常用於診斷不孕狀況的婦科檢查；檢查過程先會將導管伸入陰道，經過子宮頸，將顯影劑注射入子宮，然後拍攝X光片。X光片會顯示子宮形狀、輸卵管的長度與完整性等資訊，從而有助醫生評估子宮腔和輸卵管的狀況是否正常，例如子宮腔內是否有異物、輸卵管是否暢通等。一般婦科檢查可以在普通診所進行，但由於HSG在檢查程序中需要使用X光儀器，因此必須在醫院、特定化驗所或診斷中心進行。

婦科醫生以導管將顯影劑注射入子宮，然後拍攝X光片，有助檢視子宮腔和輸卵管狀況是否正常。（圖片：drhannahchang）

子宮肌瘤位置不同 透過HSG偵測或走漏眼

說到導致不孕的子宮隱疾，時常有女士誤解為宮腔出現問題，其實不少個案的問題都源於輸卵管。「由於HSG能有效協助醫生評估輸卵管是否有阻塞，因此是找出不孕原因的一項重要檢查。醫生會以X光拍攝出子宮腔的狀況，其中一個目標就是檢視子宮腔內是否有異物而導致不孕，例如瘜肉、位於宮腔或較突入至宮腔的子宮肌瘤。」蔡醫生補充，假如子宮肌瘤長於其他位置，則無法透過HSG所拍攝的X光偵測出來。此外，手術或子宮內膜異位症所造成的「黏連」亦可能逃過法眼。因此要找出不孕原因，需要在各項婦科檢測的互相配合下，全面檢視身體狀況。

子宮肌瘤或會在子宮不同位置生長。HSG能檢測出位於宮腔或較突入至宮腔的子宮肌瘤。但假如子宮肌瘤剛巧位於其他位置，則無法通過HSG偵測出來。（圖片：hkreproductivehealth）

油性顯影劑有助提高短期懷孕機率？

作為一項婦科檢查，HSG理論上並無任何治療不孕的作用，然而都市傳聞完成HSG檢查可增加懷孕機會。蔡醫生笑言的確有這個可能性，「HSG檢查所使用的顯影劑分為水性及油性兩種，有數據顯示使用油性顯影劑的女士在完成檢查後，短期內的懷孕機率較使用水性顯影液為高。雖然現時醫學界中不乏相關研究，但而未有正式的結論。有推斷是油性顯影劑較黏稠，有疏通輸卵管的作用；亦可能由於油性顯影劑有抗炎作用，令比較輕微的輸卵管炎症得以紓緩，從而增加懷孕機會。」

蔡醫生補充兩種顯影劑在檢測準確度方面分別不大，醫生在選擇顯影劑時有不同考量，例如體質及身體反應等，女士應以醫生的專業判斷為準。

HSG檢查過程中使用油性顯影劑或有助孕功能，惟醫學界未有正式結論。（圖片：mamaclub）

三種情況、兩類人士 皆不適合進行檢查

一般而言，女士們只要經醫生初步診斷後，都可進行HSG檢查。然而有部分情況及人士不適合進行，「第一種情況是月經量最多的幾天；第二種情況是懷孕期間或出現懷孕的可能性；第三種情況是有女性生殖道感染如盆腔炎等，均不能進行檢查。此外，如過往曾對食物、酒精、藥物或顯影劑出現過敏反應或有心臟問題，必須先通知醫生，醫生會作出評估及在檢查前處方類固醇，以減低過敏風險。」

HSG檢查過程不需要麻醉，但可能會引致肚脹不適或輕微疼痛。如情況持續數天或日趨嚴重，或有異味分泌、發燒，請立即求醫。

有幾種情況及人士並不適合進行HSG檢查，例如懷孕期間或有懷孕可能性。（圖片：uweekly）

蔡柏霖醫生，香港註冊婦產科專科醫生（照片由醫生授權刊登）