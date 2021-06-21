夏至｜中醫分享盛夏美白瘦面秘訣 兼推薦兩款消暑湯水

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-21 11:00

吃完五月糭，代表正式進入夏天，天氣日漸變得炎熱。今日(6月21日)是廿四節氣中的夏至，太陽會直射北回歸線，是北半球一年中白晝最長、黑夜最短的日子。本文請來香港註冊中醫黃永安醫師，講解夏至的飲食之道，並列舉食材及面部穴位，為女士提供夏天美白去水腫的秘訣。

夏至之後，陽氣漸衰，但香港的氣溫仍持續高企，飲食應以「清泄暑熱、增進食欲」為目的。 （圖片：japan.people）

古語有云「夏至一陰生，冬至一陽生」，夏至與冬至相對，是至陽之日。「至」有極的意思，代表陽氣達至極點，亦是由盛轉衰的時間點。雖然夏至之後，陽氣漸衰，但香港的氣溫仍持續高企。黃醫師指，這段日子消化功能變弱，而人體出汗量亦增加，因此平日要注意補充水份，飲食亦應以「清泄暑熱、增進食欲」為目的。

苦味及酸味可生津 夏天吃生姜 驅走凍飲寒氣

由於夏季屬火，而火在五味中對應苦味，因此夏天多吃苦味亦有消暑解熱、補氣固腎、健脾燥濕等作用。黃醫師指，如果年輕人不喜歡吃苦瓜等苦味食物，可以用酸味食物代替，例如番茄、檸檬、士多啤梨、葡萄、山楂等。「這些食物的酸味適中，好吃之餘能生津解渴、健胃消食，更有助防止因流汗過多而耗氣傷陰。」

此外，黃醫師指味道辛辣的生薑，其實不止適合在冬天驅寒時食用。「生薑歸肺、脾、胃經，如果因暑熱而引發不適及嘔吐，可適量食用生薑，取其發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳作用。而且不少人夏天常喝冰涼飲品、直吹冷氣，容易出現受寒症狀，此時適量飲用薑湯，有助排汗及溫胃散寒，緩解胃部虛冷的不適感。」

夏天多吃酸味食物，例如番茄、檸檬、葡萄、山楂等，有助生津解渴、健胃消食。（圖片：google）

如果夏天飲食過度寒涼，可適量飲用薑湯，因生薑溫胃散寒，有助緩解胃部虛冷的不適感。（圖片：health.tvbs）

精選夏天美白食物 按摩面部穴位助瘦臉

夏天陽光充沛，是進行戶外活動的好時機，然而女士們卻怕烈日當空令嬌嫩肌膚受傷害，加上香港的夏天濕氣重，水腫及曬黑兩大惡夢令女士困擾不已。對此黃醫師建議女士可多吃木瓜、雪耳、楊桃、蘆薈等，以保持身體美白及滋潤。「除了從飲食著手，面部穴位按摩亦相當有效。平日可多按摩印堂穴、攢竹穴、顴髎穴、頰車穴、迎香穴這五個穴位，促進面部血液循環，從而減輕面部浮腫，並減退黑眼圈。」黃醫師笑言只要懂得中醫養生之道，皮膚和面色自然紅潤美麗。

即使要進行戶外活動，黃醫師亦建議可到公園、庭院等涼快且空氣清新的地方，進行散步、慢跑、練太極拳等較輕鬆的活動為佳。他解釋：「過分劇烈的運動會導致大汗淋漓，汗泄太多，傷陰亦損陽。」而運動過後，不應立即進入室內冷氣間，並應先將身上的汗水擦乾，否則體溫驟降，容易令人外感風寒，引致傷風感冒。

按摩「印堂穴、攢竹穴、顴髎穴、頰車穴、迎香穴」這五個穴位，促進面部血液循環，減輕面部浮腫，並減退黑眼圈。（圖片：aerya）

兩款夏天湯水 輕鬆解暑祛濕

針對酷熱天氣，黃醫師推薦「冬瓜荷葉茶」及「黨參白朮排骨湯」兩款湯水，當中所用的冬瓜、赤小豆、扁豆及薏米等食材有清熱解暑、祛除濕邪作用；而黨參、白朮、茯苓等食材則有助健脾祛濕。

冬瓜荷葉茶 材料：水1500毫升、冬瓜300克、蓮葉半片、牛大力15克、赤小豆30克、扁豆15克，以及薏米15克 做法： 1. 將食材洗淨；浸泡赤小豆及扁豆備用；冬瓜切細備用； 2. 將所有食材放入鍋中，加入水，以中火烹煮30至45分鐘，即可飲用。 適合人士：外感暑熱、大汗淋漓、口渴、食欲減退人士 忌用人士：虛寒患者、陽虛患者

冬瓜荷葉茶有清熱解暑、祛除濕邪作用，主要材料包括冬瓜、蓮葉、牛大力、赤小豆、扁豆以及薏米。（圖片：hk01）

黨參白朮排骨湯 材料：水1500毫升、黨參20克、白朮15克、茯苓20克、淮山15克、新鮮排骨500克、陳皮10克、杞子5克，以及生薑3片 做法： 1. 將排骨洗淨、斬件並汆水備用； 2. 將其餘食材洗淨； 3. 把所有食材加入鍋中，加入水； 4. 先用大火煮至沸騰，後用中火烹煮60分鐘，即可食用 。 適合人士：脾胃虛弱、食欲減退、便溏人士 忌用人士：燥熱人士

黨參白朮排骨湯有助健脾祛濕，主要材料包括黨參、白朮、茯苓、淮山、新鮮排骨、陳皮、杞子以及生薑。（圖片：kknews）

黃永安醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）