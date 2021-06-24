腸胃健康｜消化不良易引發噁心嘔吐　專家建議按3個穴位改善消化

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-24 17:02

消化不良是很常見的症狀，平均每4人就有1人有消化不良的問題。台灣養生氣功專家李章智提供3穴位，可以提升增強食慾、改善消化功能。

胃腸很敏感 消化不良因素多

李章智指出，消化不良因素很多，例如：吃到變質的食物、三餐不定時、暴飲暴食，都可能會消化不良，同時引發許多症狀，例如：食慾不振、噁心、便秘、嘔吐、打嗝，甚至失眠等。

李章智表示，胃腸是很敏感的器官，包括：精神緊張、心情憂鬱、工作壓力等精神因素，都容易造成消化不良的症狀，想改善消化不良的問題，可以從「定食、慢食、挑食」的原則進行，也就是固定時間進食三餐、並細嚼慢嚥，建議挑選自然的食物，幫助改善腸胃功能。

▼3穴位增強食慾（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

李章智建議，平常可以按摩足三里穴、中脘穴、梁門穴等穴位，進行腸胃保健。

1. 足三里穴

位置：足三里位於膝蓋下緣3寸，外開1寸的位置。

手法：垂直按壓，如找到條索狀結節，可左右撥動。

作用：提升身體胃氣、增加活力，改善腸胃機能。

2. 中脘穴

位置：上腹部正中線臍中上4寸。

手法：手指腹以適當力道，垂直按壓揉穴道。

作用：治胃病之要穴，可以改善胃脹、胃痛、食慾不振、消化不良、腹瀉、失眠。

3. 梁門穴

位置：肚臍中上4寸，前正中線旁開2寸。

手法：手指腹以適當力道，垂直按壓揉穴道。

作用：胃痛、嘔吐、泄瀉、胃下垂、消化性潰瘍病。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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