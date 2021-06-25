採耳│醫生指衛生情況及成效存疑　操作不當隨時可致面癱

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-25 11:00

耳朵是我們接受外界聲音的唯一途徑，但對於如何保養耳道健康卻不是每人都用得其法。耳朵內不時會有痕癢或不適感，很多人會用棉花棒或挖耳棒「撩一撩」止痕；近年坊間更出現一班由台灣學藝，並獲得專業證書的「採耳師」，聲稱可以為客人解決耳道的各種奇難雜症，包括清理耳垢、幫助耳朵放鬆，甚至用人手清除耳道真菌。本文請來香港註冊耳鼻喉科專科醫生鄧志豪醫生，講解採耳是否真的能解決耳朵各種問題。

近年坊間流行以不同方式採耳，聲稱可清潔耳內污垢，甚至清除耳內真菌。（圖片：twosevenths）

耳垢可保護耳道免受真菌感染 毋須刻意清理

耳垢（俗稱耳屎） 是由外耳道表皮脫落的皮屑和外耳道的分泌物混合及積聚而成，耳道分泌物主要是具有抗菌和防水特性的皮脂，部分人也有褐色帶黏性的耵聹。耳道分泌的皮脂及耳垢的腺體位於耳道最外面的三分之一位置，故耳垢通常積聚於該處。

很多人以為耳垢是沒有用的廢物，但其實當中的油性物質可以滋潤外耳道的皮膚，並形成防水保護層，若沒有耳垢保護，外耳道的皮膚便會變得乾燥和痕癢。另外，耳垢內的酵素亦有抵抗細菌和真菌的功能，能保護外耳道。耳垢會沾在外耳道的毛髮及外表皮上，其特有的黏性，可使進入的異物例如塵埃和昆蟲被粘住而卡在淺處，不致進入接近耳膜部分。

耳垢可分為乾性（乾耳）和油性（油耳）。前者顏色為淡灰或灰褐色，質地乾而易碎，主要是皮屑和皮脂，密度很低，較少造成阻塞。而後者質地濕而粘，其成分除皮屑和皮脂以外，主要為耵聹。濕型耳垢有些軟而淺褐色，有些硬而黑褐色。通常長期暴露空氣中的濕型耳垢會變硬和顏色轉深，而混有外耳道毛囊和塵埃的耳垢則比較硬。由於濕型耳垢密度較高，故偶爾會造成阻塞。但鄧醫生指出，每個人的耳朵天生已擁有自我清潔的系統，將分泌物由內向外慢慢移走，所以正常情況下，並不需要用其他方法清理耳垢。

耳道分泌的皮脂及耳垢的腺體位於耳道最外面的三分之一位置，故耳垢通常積聚於該處。（圖片：香港專科）

誤傷耳道隨時引致炎症 嚴重可致面癱

保持耳朵清潔十分重要，但到底有沒有需要定期清理？「一般而言，只有遇上以下三個情況的人士需要清理耳垢：一是外耳道被耳垢阻塞而造成聽力障礙及不適；二是耳垢已遮蓋耳膜，妨礙診斷例如中耳炎等耳科病症；及需要長期使用助聽器或深耳道式耳塞的人士。」話雖如此，不少人為了保持耳朵清潔都會自行利用棉花棒或挖耳棒清理耳垢，甚至會光顧坊間的採耳服務，由「採耳師」幫忙清潔。不少人都覺得，清潔的過程令人感到十分舒適，但其實稍有不慎，隨時對耳朵造成傷害。

不少人都會自行利用棉花棒或挖耳棒清理耳垢，卻隨時將耳垢愈推愈入。（圖片：歐新社）

鄧醫生表示，採耳並不能夠將耳垢完全清理，反而有機會將本來向外移的耳垢推回耳內，形成耳垢積聚，長遠或造成耳道阻塞影響聽力，並為細菌製造適合生長的環境，增加感染風險。故他認為採耳是不必要的行為，亦不鼓勵進行採耳。「除此之外，清理的過程亦容易造成不必要的創傷，例如坊間的採耳服務一般會使用內視鏡偵測外耳道的狀況，並利用清潔棒或棉簽挑出耳垢。但人的耳道並非一條直線，而是呈彎曲的狀態，較硬的儀器很容易令外耳道的皮膚受損，有機會造成創傷。加上這些器具的衞生情況成疑，若有細菌或霉菌寄生在工具的表面，萬一外耳道有傷口，便會製造機會讓細菌，甚至乎是霉菌增生，並寄生在傷口表面，經繁殖後便會變成外耳道發炎。」

外耳道一旦發炎可分為輕微及嚴重，最嚴重的情況是炎症深入至皮下，侵蝕骨頭，若進一步感染到中耳及內耳的部分，更會形成其他問題，如中耳炎或影響內耳神經，若影響到面部神經，則會造成面癱。

耳朵疼痛應盡早求醫

耳朵痕癢難耐會讓人心生煩燥，鄧醫生建議在一般情況下，輕輕按壓耳朵外圍，就可以止痕之餘，亦可避免造成不必要的創傷。不過，若除了痕癢外，還感覺到耳朵內有東西阻隔或疼痛，切忌自行處理，應盡快找專科醫生進行檢查。一旦發現耳垢積聚或發炎情況，耳鼻喉科醫生一般會用精密儀器如顯微鏡，將外耳道內的環境放大，並使用適當工具將耳垢和發炎導致的分泌物抽走，令耳內環境重回正常的狀態。

耳垢長期積聚，長遠或造成耳道阻塞，影響聽力。（圖片：達志影像）

的確，採耳過程帶來的舒適感容易令人愛上，但要注意的是，人的耳道其實十分脆弱，若不小心受傷，隨時引致發炎，得不償失，故若耳朵感到不適，還是盡快求醫。

鄧志豪醫生，香港註冊耳鼻喉科專科醫生（照片由醫生授權刊登）