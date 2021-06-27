茶餐廳檢測｜碟頭粉麵飯逾半鈉超標！排骨炒麵鈉含量1碟=1.5匙鹽

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-27 17:00

茶餐廳碟頭飯、炒粉麵雖快、靚、正，卻暗藏高鈉陷阱！攝取過量鈉會增加患高血壓、心臟病等心血管疾病的風險。食安中心與消費會曾就碟頭粉麵飯進行測試，發現逾半樣本的鈉含量都超出每日建議鈉攝取上限。咖喱牛腩飯、乾炒牛河、叉燒飯、福建炒飯等，哪一款較高鈉？有什麼食用貼士？

食物安全中心和消委會曾就市面的碟頭粉麵飯進行測試，從中式、西式、亞洲食肆、港式茶餐廳及快餐店搜集的10種共100款非預先包裝碟頭粉麵飯樣本，包括咖喱牛腩飯、焗豬扒飯、枝竹火腩飯、叉燒飯、福建炒飯、日式滑蛋雞飯（親子丼）、肉醬意粉、乾炒牛肉河粉、干燒伊麵和味菜排骨炒麵。

其中乾炒牛河、福建炒飯及肉醬意粉等均屬鈉含量較高的菜式。（李慧妍攝）

味菜排骨炒麵平均鈉含量最高

10款菜式中，味菜排骨炒麵的平均鈉含量最高，每100克含有470毫克鈉，平均一碟食用分量有632克，即進食一碟攝取2,970.4毫克鈉（約等於7.4克鹽，接近1.5茶匙鹽）。10個樣本中，最高的一碟味菜排骨炒麵，每100克味菜排骨炒麵便有600毫克鈉， 進食一碟便攝取3,800毫克鈉（相等於9.5克鹽，即1.9茶匙鹽），超出世界衞生組織的每日建議攝取量。

枝竹火腩飯的平均鈉含量則最低，每100克含230毫克鈉，平均一碟食用分量有638克，即進食一碟攝取1,467.4毫克鈉（約等於3.7克鹽，逾半茶匙鹽）。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽。

▼10款碟頭粉麵飯的平均鈉含量，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

不過，部分由不同食肆配製的相同種類碟頭粉麵飯，樣本間的鈉含量差異頗大（例如枝竹火腩飯，鈉含量最高與最低的樣本相差接近兩倍）。

走汁鈉含量相差大？

測試更比較了沒有餸汁和有餸汁的叉燒飯及咖喱牛腩飯，結果顯示，若購買叉燒飯時要求食肆走醬汁，比有汁的叉燒飯減少多達56%的鈉。可見，減少進食醬汁能有效降低鈉的攝取量。

▼有醬汁叉燒飯 vs 沒有醬汁叉燒飯的鈉含量：（按圖 👇👇👇）

▼有醬汁咖喱牛腩飯 vs 沒有醬汁咖喱牛腩飯的鈉含量：（按圖 👇👇👇）

鈉攝取過量增患心血管病風險

鈉攝取過量可能會有即時反應——水腫，長期攝取過量鈉會增加高血壓、中風、骨質疏鬆症的風險，並加重腎臟負荷或患上慢性腎衰竭。

▼攝取過量鈉更可能出現腹脹，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

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進食貼士

1. 應減少進食鈉含量高及含有高鹽分配料（例如醃菜、鹹魚、臘腸）的碟頭粉麵飯

2. 要求食肆不要或減少在碟頭粉麵飯上添加醬汁、豉油；並反映想少鹽／少鹹

3. 點餐時，要求食肆把餸菜與粉麵飯分開送上，並在試味後才添加適量的餸汁

4. 留意碟頭粉麵飯的分量，如分量超過個人食用分量，可考慮與他人分享

（資料來源：食物安全中心）

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