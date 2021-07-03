胃癌｜日本節目分析食辣有幸福感？愈食愈辣胃酸倒流火燒心易胃癌

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-07-05 18:47

重口味的食物你喜歡嗎？近年喜愛食辣的人愈來愈多，而且還有愈食愈辣的傾向，但原來這是味覺衰退的警號！重口味的飲食習慣更有可能導致高血壓、食道炎，嚴重的甚至患上食道癌或胃癌，危及性命。

日本健康節目《名医のTHE太鼓判!》，請來電影《挑戰者1號》的男演員森崎溫，調查他重口味的飲食習慣如何影響健康。他更表示自己受「火燒心」的症狀困擾，尤其在疲倦的時候，會有噁心的感覺。

男演員森崎溫表示自己受「火燒心」的症狀困擾，尤其是疲倦的時候，會有噁心的不適感覺。（（《名医のTHE太鼓判!》截圖））

▼31歲的森崎溫提到自己受「火燒心」的症狀困擾，但原來這是源於他重口味的飲食習慣（按圖了解👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

味覺遲鈍年輕化

針對森崎溫味覺衰退的症狀，專家指近年由於偏食和重口味的飲食習慣，愈來愈多年輕人的味覺變得遲鈍。本來味覺就會隨着年齡增長而衰退，年紀大的人對鹹味的感知約是健康年輕人的12分之1，即是年紀大了需用上12倍的鹽量才能吃出鹹味。當食鹽量愈來愈多，就會引致身體出現高血壓等健康問題，嚴重更會危害生命。

食太辣大腦上癮？

▼愈食愈辣是因為腦上癮？食太辣會增加致癌風險？（按圖知更多👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

節目《ザ！世界仰天ニュース》請來神經科學專家解釋嗜辣的原因，原來是因為人在食辣的時候會有幸福感。當身體攝取到辣椒的辣椒素（Capsaicin），大腦就會感覺到痛楚。為了抑制這份痛楚，大腦就會釋放使人放鬆的腦內啡 （Endorphin） 和令人興奮的多巴胺（Dopamine） 。

人體在食辣的時候會分泌出令人放鬆和興奮的物質去中和食辣帶來的痛楚，為了追求這份快感，人會越食越辣。（《ザ！世界仰天ニュース》截圖）

過度吃辣胃癌增1.7倍

不斷食辣的同時，單靠一般的分量就無法激出這份幸福和興奮的感覺。為了追求這一份快感，就會不自覺地愈食愈辣。在節目《名医のTHE太鼓判!》中，專家指持續這樣食辣會損害食道，長遠會引致食道癌。他更引述一個墨西哥的研究，證實過度攝取辣椒會令胃癌的病發率增至1.7倍。

▼常見食道癌病徵（按圖了解）：

+ 12 + 12 + 12

相關文章：【食道癌】吞嚥感痛楚、有異物感為早期徵狀 常吃滾燙熱食屬高危

同場的呼吸系統專家針對森崎溫的胃酸倒流症狀，指長此下去胃酸有可能誤入氣管，誘發吸入性肺炎，對生命構成威脅。因此，即使能承受不斷升級的辣度，也應適可而止，別讓味覺的享受變成身體的負擔。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關文章：【胃癌】初期晚期如何發現？胃酸倒流冇胃口7大症狀持續2周即就醫

▼同場加映：適度吃辣好處多對身體有益？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關文章：辣椒功效｜止痛抗衰老10大好處 食辣過度致口腔有白斑可能患癌！

（資料來源：《名医のTHE太鼓判!》、《ザ！世界仰天ニュース》）