偏頭痛｜止痛藥愈食愈易頭痛？戒芝士合桃6類食物防血管收縮頭痛

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-30 10:02

「頭痛不是病，痛起來要人命。」根據台灣健保署統計，全台約17.2萬人確診偏頭痛，女性是男性的3倍以上。但這是健保資料庫有登記的就診人數，台灣頭痛學會估計，如果以流行病學的概念來看，全台灣有偏頭痛的人可能超過170萬，是一種「國民病」。

但頭痛時如果只吃止痛藥，反而可能引發「藥物過量使用頭痛」，沒治好頭痛，卻讓頭痛更糟。台灣三軍總醫院神經科部病房主任楊富吉說，「過度使用止痛藥會讓中樞神經變得更敏感，讓中樞抑制疼痛的能力下降，反而更容易頭痛，而且容易造成藥物成癮的問題。」

▼止痛藥知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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不過除了吃止痛藥之外，其實用飲食、生活作息的改變，也可以幫助緩解頭痛，台灣頭痛學會理事長林高章說，其實偏頭痛是一種跟血管、神經、腦內傳導物質都有關係的疼痛，尤其現在發現偏頭痛有一大半跟腦內傳導物質「CGRP」（抑鈣素基因-系胜肽）分泌過多有關，而CGRP會讓血管擴張，所以會感受到血管在頭上一跳一跳的。

只要少吃一點會刺激神經、血管的食物，就可以讓頭痛緩解，自然就不會那麼容易發作了。林高章說，其實「常常頭痛是對大腦有傷害的，我們本身需要適應環境，身體也需要適應環境，體內的化學物質才不會混亂、造成頭痛，所以能規律生活、規律作息是最好的。」

頭痛時不能吃的6種食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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會誘發頭痛的幾種食物：紅酒、芝士、朱古力都上榜

這類食物通常是含有各種不同生物胺基酸的食物，其中肽胺酸會導致血管收縮、引發前庭神經的敏感，而組織胺酸會引發過敏、導致頭痛。

另外，會影響血壓的酒精、尼古丁跟咖啡因，也會因為血管收縮或擴張造成血壓不穩的頭痛，但程度因人而異。

1. 含有肽胺酸的食物

柑橘類水果、芝士

2. 含有跟組織胺酸的食物

- 朱古力 - 堅果類如花生、核桃、腰果 - 小麥製品

3. 人工食品

- 醃漬或罐頭食品 - 微波食品、即食食品 - 煙燻食品如香腸 - 含有添加物、人工色素的甜食、零食

4. 酒精

少量尚可，但喝到多少會造成頭痛，則看每個人的體質，有些人喝紅酒會比較容易頭痛。

5. 咖啡因

接受程度也是因人而異，有些人反而屬於不喝咖啡會頭痛的類型。

6. 辣

辣椒、花椒等刺激性較強的辣味食物。

不過，既然知道這些食物會造成神經敏感，或是過敏反應，進而引發頭痛，吃一些放鬆神經的營養素，其實也可以幫助緩解頭痛；像是維他命B雜，可以幫助神經放鬆，一般所稱的B雜包含 B1、B2、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）和 B12，屬於水溶性維他命，多作用在神經傳導的代謝上，所以缺乏時會造成神經發炎、引起頭暈、頭痛、疲倦無力、貧血、幻覺等症狀。

補充一顆維他命B雜，可以保持體力，也不容易造成身體負擔，算是不錯的選擇。不過林高章認為，其實只要神經可以自行調節、血管健康，偏頭痛也會改善很多，所以有頭痛問題的人最好養成運動習慣，尤其是有氧運動。

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