扁平足｜拇趾外翻易跌易腳酸7症狀　小心損韌帶盆骨歪必學2招改善

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扁平足俗稱為鴨母蹄，意為低足弓或無足弓，並非是一種疾病，而是一種現象。它指的是足底內側的足弓因為先天或後天的因素消失，是一種常見的足部變形。

一般認知中的扁平足屬於「結構性扁平足」，又稱僵硬性扁平足，是指坐著、平躺等足底沒有受力的情形，還是無法有足弓出現，佔所有扁平足的1成比例；但因為台灣當兵時測驗的扁平足屬於這類，所以大家就認為只有這樣才算是扁平足。

另外一種生理性的扁平足，又稱柔軟性扁平足，是指足底沒有受力的時候會有足弓，但受力時因為足底無法支撐，就變成扁平足。一般人很難在站立、走路時發現自己足弓緊貼，除非特別注意，不然根本不會知道自己有扁平足。

▼扁平足有什麼症狀？一個腳印如何分辨有沒有扁平足？（點擊下圖看清👇👇👇）

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日常症狀

- 容易跌倒

- 容易腳酸

- 走路重心不穩

外觀症狀

- 大拇趾外翻

- 腳跟外翻

- 走路外八字

- 鞋子足弓的地方突出變形

可能會合併出現的問題

扁平足並不是兩隻腳會「完全一樣」，有可能一隻腳正常、一隻腳扁平足，而且程度也有一定的落差，再加上內側的足弓塌下，身體的「吸震力」不足，就會透過歪斜、過度使用其他的肌肉等「代償機制」來勉強支撐，身體也就變得像搖搖欲墜的大廈，久而久之就出現全身痠痛，因此也可能會合併出現以下的這些問題。

膝蓋韌帶受損、膝關節腫大、足底筋膜炎、下背痛、髖關節痛、骨盆歪斜、脊椎側彎、肩頸痠痛、高低肩

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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