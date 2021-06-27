胃癌｜染幽門螺旋桿菌易胃癌？2類食物高危泡菜這樣吃減致癌風險

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-27 10:02

據台灣衛福部統計資料顯示，胃癌在台灣10大「癌症殺手」中排名第7名，醫師提到，罹癌患者中，有9成都曾感染過胃幽門螺旋桿菌，原因與飲食有關，包括醃製食品或高鹽食物。許多人擔憂，愛吃的泡菜可能成為致癌幫兇，對此，專家有1妙招可解，且有利於降低風險。

台灣敏盛醫院副院長江坤俊在《健康2.0》分享，演員廖啟智不煙不酒，但在去年12月發現罹癌到病逝，抗病時間前後僅約3個月，享年66歲。廖啟智因忙於工作，導致三餐無法定時，直到某天身體感到不適，就醫治療才發現已是癌症末期，醫師也說明，胃癌好發於50至70歲，年齡也可能成為致癌的危險因子之一。

▼廖啟智胃癌病逝前，曾一度病危，還以為可以捱過難關。（按圖👇👇👇）

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台灣彰基肝膽腸胃科主任范泉山解釋，胃癌多屬後天性，但不少人胃痛都不以為意，認為只是上腹疼痛，直到脹痛延伸至神經或臉色出現蒼白，導致面黃肌瘦才就醫，恐怕已是胃癌末期。醫師表示，從胃炎演變而成癌，是一種循序漸進的過程。胃發炎造成黏膜受傷，粘膜發生凹陷至肌肉層，導致潰瘍，而當胃潰瘍反覆發炎，細胞壞死再修復，就有可能釀成胃癌。

▼胃癌的初期和晚期症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣營養師趙函穎提到，據統計，9成發生胃癌的患者與胃幽門螺旋桿菌的感染有關，原因是常食用醃製食品或高鹽的食物，會破壞胃黏膜，容易產生感染。

日常生活中可從飲食下手，預防胃癌風險，趙函穎指出，椰菜的營養素含有吲哚和異硫氰酸酯，有助於抗癌、抗發炎，建議多食用。此外，經研究發現，紅薑黃成分有助於抑制發炎反應，殺死癌細胞，能有效的保護黏膜。

趙函穎提到，如：韓國、日本都是胃癌大國，而韓國國民美食泡菜也成了討論話題，雖內含好菌成分，助於提升免疫力，但在發酵過程中，會產生大量的亞硝酸鹽，此時若再搭配肉類醃製品食用，容易致癌。對此，營養師有1妙招可解，因為醃菜的亞硝酸鹽含量會隨著時間減少，等待約一個月的時間，搭配高含量維他命C的食品食用，便能有效預防罹癌風險。

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