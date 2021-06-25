風癩｜江嘉敏剝智慧齒變出風癩？冬瓜黨參湯止痕5食療要戒乳酪蕉

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-25 19:09

皮膚痕癢、生紅疹可能是風癩（蕁麻疹）？藝人江嘉敏日前在IG限時動態貼出一張大腿照，大腿佈滿類似風癩、又紅又腫一撻撻的紅疹。生風癩有什麼成因？又有什麼食療和穴位有助止痕和改善？

江嘉敏透露自己因剝智慧齒要食止痛藥，但因對藥物敏感而生風癩，現在已停服止痛藥和抗生素了，卻要轉服敏感藥！

▼江嘉敏生風癩，大腿又紅又腫：（按圖 👇👇👇）

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風癩成因

風癩即蕁麻疹（又稱風疹）很常見，是一種皮膚過敏反應，並不會傳染。生風癩會引起像蚊叮一樣的腫塊，又紅、又腫、又癢，大部分的時候都可以很快自行消退；但只要一抓，就會「抓到哪裡、癢到哪裡、愈抓愈癢」，也可能在天氣變化、或是作息飲食比較混亂的時候反覆發作。

急性風癩與慢性風癩

風癩分為急性、慢性兩大類，成因不同，當中急性風癩的常見成因與食物、藥物和感染等等有關。通常急性風癩會在幾分鐘內發作到全身都是（或是上半身），但又會在幾個小時內消失，或2-3天內自行痊癒，但視乎體質和有沒有再接觸過敏原；而慢性風癩（一般超過6周）則可能和壓力、免疫系統等有關。

▼風癩發作的4大成因：（按圖 👇👇👇）

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有研究團隊推測減少食品中所含化學成分、組織胺，有助改善風癩。（資料圖片）

風癩發作戒吃乳酪？

有研究團隊進行研究，推測減少食品中所含化學成分、組織胺，可讓腸道的屏障維持穩定，不容易讓身體產生對食品的「偽過敏反應」，可能有助改善風癩。

▼減少進食富含組織胺的食物：（按圖 👇👇👇）

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中醫推介止痕食療穴位

中醫認為生風癩有5大成因，根據不同成因和症狀，治療方法與食療亦各異。

1. 風寒束表：常吹冷氣、食生冷食物

症狀：風疹多為淡紅、白色或接近皮膚正常顏色；遇寒加重，得暖則輕，常於冬季發作

成因：常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作

改善方法：禁食油膩過重的食物、發作時多用清水洗澡，少用肥皂

▼改善食療：生薑紅糖水（按圖 👇👇👇）

2. 風熱相搏：吃發物如牛羊肉、海鮮

症狀：風疹多偏紅，皮疹灼熱，瘙癢較劇烈；發病較急、遇熱加重，常於夏季發作

成因：進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏

改善方法：尤其在春、夏季避免暴曬、多穿寬鬆和透氣的衣物、多吃清淡和易消化食物

▼改善食療：冬瓜瘦肉湯（按圖 👇👇👇）

3. 腸胃濕熱：吃濕熱食物，如煎炸辛辣

症狀：風疹淡紅或接近膚色；常伴隨胃脘不適或腹瀉、噁心嘔吐、食欲不振

成因：進食濕熱食物，如海鮮、 牛羊肉、煎炸辛辣、喝酒等

改善方法：多吃粗纖維食物以防便秘、多吃清淡和易消化食物；忌吃辛辣、煙酒等刺激性食物、肥膩食物和暴飲暴食

▼改善食療：綠豆赤小豆糖水（按圖 👇👇👇）

4. 氣血兩虛：先天體質虛弱

症狀：風疹淡紅或與膚色相同、皮疹反覆發作， 或勞累後加重；常伴隨頭暈、神疲乏力、面色白

成因：大病、久病，或失血過多，或先天體質虛弱

改善方法：進行適量運動

▼改善食療：黨參大棗湯（按圖 👇👇👇）

5. 血虛風燥：過勞、熬夜

症狀：病程較長，易反覆發作、每當氣候轉變、午後及夜間，病情便惡化；更會出現手心發熱、煩躁、倦怠等症狀；女性居多，一般有月經量少、皮膚乾燥等症狀

成因：過勞、熬夜、大病、久病、長期病患者、產後、失血過多或慢性出血等

改善方法：需向中醫師諮詢

▼另外，如果痕癢難耐，可試試按以下三個止癢穴位（按圖 👇👇👇）

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止癢應熱敷或冷敷？

如想止痕，應選擇冷敷，熱敷只會弄巧反拙，熱敷會令血管緊張，使皮疹更瘙癢。患者可在皮疹局部冰敷，能在短時間內紓緩痕癢。

注意：每次冰敷時間以10分鐘為限，並使用乾淨的毛巾包裹冰塊

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