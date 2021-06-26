水果愈甜熱量不一定高！營養師揭示關鍵　15款生果卡路里排行

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-26 17:02

夏天的水果超多，但不要以為愈甜的水果，熱量就愈高！台灣營養師高敏敏說，水果的甜度與「果糖、蔗糖、葡萄糖」這三種糖的比例有關，而它們的熱量都一樣是每公克4大卡，因此，超甜的西瓜熱量比檸檬低，而熱量最高的水果竟然是釋迦，跌破不少人的眼鏡。

果糖最甜、蔗糖第二、葡萄糖最不甜

高敏敏說，水果糖分的組成中，果糖吃起來最甜、蔗糖第二甜、葡萄糖吃起來最不甜，所以不能以「甜」度來看熱量。吃水果會胖的關鍵還是在於「攝取的分量」，也就是每天2個拳頭大小或正常碗裝8分滿，才是比較適當的，若是吃過量了，再不甜的水果都還是會胖，並且還會影響血糖與血脂。以下是她整理出夏天常見的15種水果熱量評比。

夏天常見15種水果熱量評比（以下數值為每100g之含量）（按圖看清！👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1. 釋迦（99kcal）：醣分26.6g、膳食纖維2.7g

2. 香蕉（82kcal）：醣分22.1g、膳食纖維1.6g

3. 龍眼（70kcal）：醣分17.9g、膳食纖維1.8g

4. 荔枝（67kcal）：醣分17.3g、膳食纖維0.8g

5. 提子（63kcal）：醣分16.6g、膳食纖維0.2g

6. 熱情果（58kcal）：醣分10.7g、膳食纖維5.3g

7. 鳳梨（51kcal）：醣分13.6g、膳食纖維1.1g

8. 芒果（48kcal）：醣分13g、膳食纖維1.2g

9. 火龍果（48kcal）：醣分12.3g、膳食纖維1.3g

10. 水梨（39kcal）：醣分10.7g、膳食纖維1.8g

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11. 水蜜桃（37kcal）：醣分9.7g、膳食纖維1.7g

12. 李子（37kcal）：醣分9.6g、膳食纖維1.7g

13. 甜瓜（36kcal）：醣分8.9g、膳食纖維0.5g

14. 檸檬（35kcal）：醣分7.7g、膳食纖維1.9g

15. 西瓜（32kcal）：醣分8g、膳食纖維0.3g

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