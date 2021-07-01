藿香茶｜化濕解暑改善胃脹腹瀉　4款茶療加荷葉去水腫哪類人不宜?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-01 10:24

藿香是常見的中藥材之一，具有化濕解暑、和胃止嘔的功效，尤其是出現夏季中暑發熱症狀，如頭暈、頭痛、口渴、多汗等時，飲用藿香茶有助改善問題。 撰文：健福堂註冊中醫師梁婉婷

藿香，主要產於廣州石牌、海南，台灣、雲南等地亦有種植，而廣東省的藿香因療效佳、品質好而聞名，因此，臨床會使用「廣藿香」作為處方名稱。

▼廣藿香（藿香）有什麼功效？（按圖 👇👇👇）

廣藿香（藿香）功效及忌服人士

廣藿香味辛、性微溫，具有化濕解暑，和胃止嘔的功效，適用於胸口翳悶、胃脹、胃口差、噁心腹瀉等；或用於夏季外感時，出現發冷發熱、頭痛等症狀。

要注意的是，氣虛多汗者，如面部、頸部等部位大汗淋漓、睡時不汗出，醒後汗出、偶爾動作稍大即汗出等；陰虛火旺者，如心煩失眠、口燥咽乾、盜汗遺精、小便短黃、大便乾結等人士忌用；孕婦亦需在醫生指導下服用。

廣藿香（藿香）茶療

▼廣藿香（藿香）茶療解暑化濕，最適合夏天濕熱的日子飲用（按圖 👇👇👇）

+ 18 + 18 + 18

1.廣藿香茶：化濕解暑，和胃止嘔

2.藿香砂仁茶：芳香去濕，健脾

3.藿香荷葉茶：去暑解表，化濕和胃

4.藿香麥芽茶：化濕和胃，健脾消食

廣藿香（藿香）茶飲用須知

▼廣藿香（藿香）茶飲用須知（按圖 👇👇👇）

1. 服用分量：一天用量適宜3~10克，如久服或大量服用，易傷胃、傷陰、耗氣

2. 保健養生：上述食療和茶療只用作日常調理保健之用，並不能代替治療，若症狀有加重的傾向，請立即求醫，進行相關治療

3. 留意反應：若上述食療和茶療服用後，有任何不適或過敏症狀，應立即停止飲用，並立即求醫。

4. 慢性疾病：如自身有其他疾病（如糖尿病、高血壓、愛滋病、腫瘤等等）或有任何不適者，服用前應向註冊中醫師諮詢。

若想知道以上食療和茶療是否適合自己，應於服用前咨詢註冊中醫師意見。

健福堂註冊中醫師梁婉婷（撰文者提供）

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