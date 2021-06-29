疫苗接種後想知有無效？中和抗體測試了解體內有效抗體水平

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-29 13:00

政府提供的免費接種新冠疫苗服務只到九月，現時已有過百萬的市民參與接種計劃！但不少普羅大眾對疫苗的確實成效仍然是充滿疑問；由於不少調查都指出，不同人接種後體內可產生的抗體數量均有差別，所以能否達至免疫水平乃因人而異。有香港註冊醫生接受醫師Easy訪問，建議已接種兩針的人士可於接種兩劑後14天測試抗體，以了解及評估接種後仍存在感染的風險；減少顧慮，亦算是多一重保障。

有香港註冊醫生接受醫師Easy訪問時表示，市民可於接種兩劑後14天抽血測試抗體，以了解及評估接種後仍存在感染的風險。（圖片：medacs）

什麼是中和抗體 (Neutralizing antibody)？疫苗效用與免疫體質有關？

由於每個人的體質都不同，接種後體內可產生的抗體數量亦有分別，部分人士注射後卻無法誘發適當的免疫反應，所以其免疫水平亦因此有差別。

正常情況下，病毒感染人體後，免疫系統就會產生抗體，依據抗體對於病毒的結合方式可區分成兩類：Binding antibody（結合抗體） 和 Neutralizing antibody (中和抗體）。結合抗體雖然可以結合病毒，但卻無法抑制病毒感染細胞；而中和抗體的作用更加重要，因它能夠與新冠病毒刺突蛋白上的RBD結合，激活B細胞及T細胞，以降低病毒的感染能力，阻止其入侵身體。

但部分人士注射後卻無法誘發適當的免疫反應，並產生有效的中和抗體來對抗病毒。醫生表示可能與以下兩類情況有關。

第一，身體無法辨認​出新冠病毒者 接種疫苗目的是模仿病毒感染以誘發身體的免疫反應，注射的最好時機是在未患病時，將已死的病毒一部分注入體內，刺激「人造抗體」。當下次病原入侵，細胞就能夠準確辨識壞病毒，用中和抗體作對抗。但如果身體無法辨認​出新冠病毒，就不能對其產生免疫的效果。

第二，免疫性問題的病患者 免疫力低下都會影響體內能否產生抗體。部分人士如長者、正進行化療、糖尿病指數不夠穩定或是感染HIV病毒等免疫性問題的病患，即使上述人士已接種，疫苗亦無法與身體免疫系統合作並產生作用。

因此坊間不少已接種疫苗的長者及長期病患者，都會自行選擇到私人醫療中心，進行中和抗體檢驗已了解自己的免疫水平。

抗體要到什麼水平才足夠抵抗新冠病毒？

雖然現時兩款疫苗都已證明具有保護作用，但目前仍未有實質數字指出體內要有多少中和抗體才能達至免疫水平，甚至足夠阻止新冠病毒的入侵。一來，因為病毒比較新型，未有太多數據作研究；二來，病毒會不停變種，有可能避過現有的防禦機制，導致疫苗效力大減。

不過醫生亦有表示，不同化驗所對體內有效抗體的達標數字都有分別；普遍來說，抗體的百分比要保持在50%或以上，才能產生明顯的免疫保護作用。加上政府亦鼓勵市民接種新冠疫苗，藉此提高社區免疫力。如想有更周全的保護，最理想當然是進行「中和抗體測試」以監察抗體水平的變化，了解及評估自己的感染風險，令自己和家人更安心！

如想有更周全的保護，進行「中和抗體測試」以監察抗體水平的變化。（圖片：LiveScience）

莊柏醫療的「新冠病毒疫苗中和抗體測試」成功取得美國FDA及歐盟CE認證；完成檢查後，報告將於4-5個工作天内發出。

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了解疫苗效果 檢驗抗體都有「黃金時間」！

根據美國疾管署（C.D.C）指出，無論接種科興或復必泰的新冠疫苗，通常在打第二針後7至14天，人體才會開始建立比較顯著的免疫反應、產生保護力。所以醫生一般會建議完成兩劑疫苗注射的14天後才抽血檢驗，屆時結果顯示的抗體數量會更為準確。

不少人都擔心抗體數量多少會影響接種疫苗後的副作用，但醫生強調兩者並無絕對關係；輕微肌肉痛，注射部位出現紅腫、酸痛都是常見的不良反應，維持數日便會好轉。

要留意的是，抗體水平的高低與新冠疫苗的品牌並無直接的關連。「中和抗體測試」主要是想檢查身體對於新冠病毒的免疫反應；如體內有產生一定數量的抗體，就可阻止病毒入侵、破壞身體的各項功能。而抗體水平有機會隨着時間改變，下跌頻率則是因人而異，最好是適時監察抗體數字的變化。