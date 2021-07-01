三伏天灸｜夏天防病養生　預防鼻敏感、哮喘、濕疹　適合小朋友

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-01 11:00

在中醫角度，要防治疾病，應從增强免疫力開始入手！踏入夏天，要輕鬆養生當然要進行「三伏天灸」；有助增加人體陽氣之餘，亦可以調節體內臟腑氣血的運行功能。更有研究指出，連續進行天灸三年，可明顯改善鼻敏感、哮喘、濕疹、怕冷等症狀，及減低疾病復發的機會。如對天灸有興趣的家長，更要好好把握特定的時間帶小朋友進行治療！

「三伏天灸」黃金時間 四貼輕鬆養生、增強體質！

天灸是一種中醫傳統療法，根據「冬病夏治，夏病冬治」原則，在全年最炎熱「三伏天」及最寒冷的「三九天」進行治療。一般來說，三伏貼會利用質性辛溫透散的中藥，包括白芥子、細辛、延胡索、附子、麻黃及薑汁等材料製成糊團餅狀；敷貼於人體特定穴位上。理論上，正日做天灸的效果最佳，但若當天身體不適，仍可在前後兩、三天內進行。

藥貼會採用辛溫透散的材料如白芥子、細辛、延胡索、附子、麻黃及薑汁等。（圖片：gloryin）

2021年「三伏天灸」貼藥日期：

初伏：2021年7月21日 中伏：2021年7月31日 末伏：2021年8月10日 加强貼：2021年8月20日

天灸在臨床應用範圍相當廣泛，對以下五大類病症尤其有效，包括呼吸系統疾病如鼻敏感、哮喘；消化系統疾病如胃病、小兒消化不良；婦科病如經痛、月經不調或子宮肌瘤；關節問題如風濕、關節炎及一般的身體調理如手腳冰冷、失眠等。

而貼藥位置未必相同，主要集中在背部、腹部或四肢的穴位。以治療呼吸系統疾病為例，常用穴位有：大椎穴、肺俞穴、膏盲穴等，普遍來說，每次治療會貼6-8個位置；但每個人體質、皮膚狀態不同，藥物比例、施灸的位置及實際時長均不可一概而論，要先通過註冊中醫師「望聞問切」診斷求診者情況後再決定。

（圖片：NONGS）

普遍而言，三伏貼並不是貼越久，效果越好。建議成人每次敷貼約2至4小時，幼童則只需15-30分鐘。如於過程中覺得灼熱難受，可提前移除藥貼。在治療之後，敷貼處皮膚或會出現局部發紅的情況，少數人士會有刺痛感或起水泡，皆為正常；有部分情況更會出現色素沉著，視乎個人新陳代謝，多於數星期至數月後自行消退。

小朋友都可以做天灸？治療哮喘、鼻敏感有奇效！

「天灸」近年越趨普及，亦有不少家長帶小朋友進行療程，到底真的有效嗎？其實一般兩歲或以上的幼童已適合做治療，除了可提升免疫力，更可以預防常見的呼吸系統疾病如鼻敏感、哮喘或濕疹等。而且根據觀察，年齡越小，恢復能力亦較快；因此完成一到兩次天灸療法，配合適當飲食後，體質就會有明顯改善。

天灸療程「早鳥優惠」

由於天灸需要完成不少於三貼，因此除了選擇信譽良好的中醫館外，中醫館的分店地區是否便利亦非常重要！醫師Easy為讀者推薦不同地區有提供優惠的療程。

於沙田石門、大埔及西貢共有四間分店的足怡莊理健中醫，提供多元化的醫療養生服務，除了中醫診治、針灸、拔罐、穴位按摩，更有傳統的「三伏天灸」療程，助大家輕鬆養生度過夏天。

➤足怡莊理健中醫｜＜三伏天灸＞一次貼$180、三次貼$380、四次貼$420。

而於旺角及油麻地共有兩間分店的宏康醫道綜合中心，以傳統中醫結合現代醫學為客人服務。提供一站式多元化的養生服務，範圍包括：內服中藥、針灸、中醫美容、脊椎復位、跌打、耳穴、濕疹治療等。而且限時內可以優惠價購買「三伏天灸」療程，更額外送GU-POWER 12合護骨素。

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治療期間要戒口 免生不良反應

中醫建議進行天灸前後最好戒口，忌吃生冷食物如西瓜、魚生等，以免進一步損害陽氣。而治療期間也不應進食刺激、辛辣、肥甘厚膩、生痰助濕或容易引起「過敏」的發物，如麻辣火鍋、牛肉、蝦蟹海產、雞蛋等。敷貼位置在數小時內不宜以冷水清洗，未來數天亦須避免在烈日下曝曬，減低對皮膚的刺激。除了天灸治療外，這段時期也可透過食療及中藥治療來加强療效，雙管齊下。

「三伏天灸」不是人人適合 進行前先評估體質

雖然天灸治療簡單方便、副作用少但並非人人可做，出現以下六項情況人士均不適合進行。

１. 正值感冒、發燒、體弱人士

２. 體質濕熱、燥熱而時常口苦面熱

３. 孕婦或女士正值經期（因用藥溫熱，可致月經流量過多。）

４. 嚴重心肺功能不足、糖尿病、惡性腫瘤等病的患者

５. 兩歲以下的嬰孩（皮膚過於幼嫩，未必適合。）