荔枝｜兩男子食過量險失明！忌空肚吃糖尿白內障要小心宜吃幾粒？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-30 20:01

荔枝是夏天當造水果，雖然美味但不宜吃過多。根據內地媒體報道，中山2名男子因進食過多荔枝，險致失明，有醫生表示由於荔枝含大量糖分，吃過量令血糖升，尤其糖尿病患者，易造成眼部病變。吃荔枝有什麼要注意？每日上限是多少？還有什麼高糖分水果要留意？

▼內地男子如何吃荔枝險變失明？即看事發經過：（按圖 👇👇👇）

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荔枝不應空肚吃？

食物安全中心曾在Facebook貼文引述外地研究，指荔枝的2種天然化學物質次甘氨酸甲（hypoglycin A）及亞甲環丙基甘氨酸（MCPG），在未成熟的荔枝中含量更高，會抑制人體產生葡萄糖，若空肚時大量進食荔枝，就會令本來這時血糖偏低的他們出現抽搐、昏迷、甚至死亡。幼童更屬於高危，他們肝醣儲備較少，空肚時更易出現低血糖情況。

內地及印度均是盛產荔枝的地方，也曾發生多宗食荔枝令血糖急升引致不適的個案，輕者頭暈噁心、腹痛腹瀉；重者抽搐、血壓下降，甚至危及生命。

同時吃榴槤和荔枝，會「熱上加熱」。（資料圖片）

荔枝配搭宜忌

「一啖荔枝三把火」，註冊中醫師陳曉萼表示，荔枝性質溫熱，進食後容易出現燥熱徵狀，包括生暗瘡或痱滋、牙肉腫脹、難眠多夢等情況。因此，體質偏燥熱者（例如經常便秘，口苦口臭，口乾舌燥）應避免過度進食荔枝，每次只應吃5至6粒，否則，嚴重者會出現喉嚨灼熱，甚至便秘。

忌配榴槤

夏天也是榴槤當造的日子，曾有病例是進食榴槤後，大便及肛門更出現灼熱情況。因此，兩者不應同時進食，否則會「熱上加熱」。

宜配西瓜

為了平衡「熱氣」情況，吃荔枝時可同時進食較寒涼的食物，包括西瓜、綠豆沙等，西瓜有利尿、清熱作用，不過，若脾胃虛寒，便要切記避免進食西瓜過多。

如果吃荔枝後出現燥熱徵狀，可適量飲五花茶、竹蔗茅根等涼茶降火。同時建議多喝水增加小便次數，以防止熱氣積聚體內。

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▼食安中心建議吃荔枝前記得洗刷外皮後才剥皮，此外，還有什麼進食須知？（按圖 👇👇👇）

高糖、低糖水果

除了荔枝含大量糖分，營養師王敏寧（Mandy）指不單止荔枝，所有高糖水果，例如提子、芒果、車厘子等都不應短時間內過量食用，因為只要短時間內攝取大量糖分，都有可能會觸發血糖急升的情況，尤其對於血糖水平比較波動的糖尿病人士而言，就更應該小心攝取這些高糖分食物。

▼高果糖水果排名：（按圖 👇👇👇）

▼低果糖水果排名：（按圖👇👇👇）

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