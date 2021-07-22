天灸｜醫師拆解三伏天灸療法 虛寒及鼻敏感患者福音

踏入七月，天氣更趨炎熱之際，亦是進行天灸療法的日子。天灸是一種中醫的傳統療法，於每年最熱及人體陽氣最旺盛的「三伏天」以及於每年最冷、與三伏天相對的「三九天」進行。三伏天在小暑和處暑之間，該三天分別稱為「初伏日」、「中伏日」及「末伏日」。這三個日子是進行天灸療法療效極佳，透過以溫熱的中藥製成的藥貼，敷在特定的穴位上，經穴位吸收藥性，從而扶助陽氣，以起陰陽平衡、祛寒治病以及增強抵抗力的療效。天灸療法對於體質虛寒及患有鼻敏感的人士具有極佳功效，適逢7月8日是初伏日，宏康醫道綜合中心的張中龍醫師淺談天灸療法的適用人士、用藥、注意事項，並簡介天灸對鼻敏感的療效。



天灸療法是透過以溫熱的中藥製成的藥貼，敷在特定的穴位上，經穴位吸收藥性，從而扶助陽氣，達到陰陽平衡、祛寒治病以及增強抵抗力的目的。

天灸療法是透過以溫熱的中藥製成的藥貼，敷在特定的穴位上，經穴位吸收藥性，從而扶助陽氣，達到陰陽平衡、祛寒治病以及增強抵抗力的目的。

針對虛寒疾病及體質 熱底、皮膚疾病以及孕婦皆不宜

張醫師指天灸主要針對慢性的虛寒疾病和體質，「與脾胃虛寒，例如便溏、反覆腹瀉或便秘等，還有每次飲凍飲便會肚痛、肚瀉的人都適合以天灸療法治療症狀。另外，天灸對於鼻敏感、哮喘等較難『斷尾』的呼吸道疾病療效更不容小覷，尤其是一轉季或遇到冷空氣便會打乞嚏的人，天灸都有十分明顯的療效。」除此以外，怕冷、四肢冰冷的陽虛體質、受經痛困擾的女士，以致各類寒症、瘀血、虛胖同樣適合進行天灸。

天灸主要採用溫熱的中藥，例如​麻黃、白芥子、細辛、甘遂、延胡索等，而且這類中藥除了屬性溫熱，大多都帶有較濃的香氣，並具有滲透作用，有助提升吸收藥效，達至「溫補」及「溫通」功效。「天灸一般的用藥都大同小異，而對於不同的體質，可作出微調整，基本上大部分人都可以進行天灸，但有幾類不適宜人士，包括燥熱、​濕熱體質人士，以及有皮膚疾病人士，以免藥貼會刺激皮膚。」張醫師更指，由於較講究的天灸藥貼會加入具有滑胎副作用的麝香，因此孕婦亦應避免。

天灸對於鼻敏感、哮喘等難治的呼吸道疾病療效不容小覷。（圖片：topick）

天灸常用的中藥包括白芥子、細辛、甘遂、延胡索等。（圖片：health.tvbs）

療法可於正日前後數天進行 敷後避免濕水及著涼

都市人生活忙碌，有時想把握三伏天進行天灸養生保健，卻未必能在正日抽空，又怕錯過適當時機。張醫師安撫指，其實天灸不一定要在正日進行。「古代有專人計算曆法，精準地推算出最熱的日子為『三伏天』，而最冷的日子為『三九天』。但時隔千年，時至今天，現代的三伏天或三九天可能已經與古代稍有差距。」故此，即使天灸療程在三伏天的前後數天進行，亦絕無問題。

張醫師指，敷上天灸藥貼後，要避免進行戶外活動或劇烈運動，以免過度出汗而引起「繼發性藥疹」，即皮膚敏感。同時應注意不要著涼，避免淋雨、涼冷氣；出入冷氣間時可多穿衣服維持體溫平衡。「在當天夜間撕下藥貼後，是可以洗澡。只要避免敷著藥貼時沾水便可以。」另外，要注意藥貼的敷貼時間勿太長，否則可能令皮膚敏感或起水泡，皮膚較差人士尤其要留神。

藥貼以溫熱而帶香氣的中藥製成。

藥貼以溫熱而帶香氣的中藥製成。

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鼻敏感可靠天灸「斷尾」 配合「三九天」療效更佳

把握三伏天的日子進行天灸療法，既有益於保健養生，更對鼻敏感等難纏的疾病具有顯著療效。張醫師指根治所需日子因人而異，「有些人是可以一年內根治；有些人的寒氣根深柢固， 則須時較長。最好到冬天的『三九天』亦進行三次天灸，功效相得益彰。」

至於不少鼻敏感患者都會採用針灸作治療方法，張醫師指出，天灸和針灸都從穴位著手，選穴亦相近，均以「定喘穴」、「大椎穴」、「肺俞穴」等專治鼻敏感的穴位為主；而兩者的分別主要在於治療方式上的差異：天灸會加上藥物，而針灸則沒有藥物。「天灸是結合穴位和藥物，在特定的日子下，作出一個針對性的治療，達至溫通經絡的效果。」此外，個人喜惡亦是決定因素。「怕針的人可做天灸。」

醫師建議，想要根治鼻敏感，在夏天的三伏天及冬天的三九天堅持進行天灸，可相得益彰。（圖片：esquirehk）

（以上資訊由客戶提供）

Source:HK01