腎結石｜發燒腰背痛尿頻6症狀　6飲食習慣防結石少吃菠菜朱古力？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-04 17:02

腎結石是很常見的問題之一，它是尿液中的礦物質結晶沈積在腎臟裡。腎結石按照成分可區分為幾個類別，第一類就是鈣結石，約有85％以上的腎結石患者是屬於這種結石成份，主要有草酸鈣及磷酸鈣這兩種鈣結石的成分，而草酸鈣結石又是最常見的成分，其他腎結石的成分還有尿酸結石（佔5％）、感染性結石、胱胺酸結石。

▼腎結石症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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根據結石位置，症狀也有所不同

腎臟：當結石還在腎臟時，大多沒有症狀。 輸尿管：當結石位移到輸尿管，會導致尿液受阻、排尿困難、腎絞痛等。 膀胱：當結石在膀胱，會導致尿液滯留、頻尿、排尿困難或排尿疼痛等。 尿道：當結石在尿道，會導致尿流變細、尿量稀少、排尿困難、尿道疼痛等。

當腎臟裡有結石產生時，若結石待在原地不動，基本上不會出現症狀，但結石若是從腎臟滾到輸尿管的話，在結石滾動的過程中，就會帶來劇烈的腰痛，有時會合併下腹痛、血尿、噁心、嘔吐等症狀。

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疼痛位置

隨著結石位移，可能有以下狀況

- 腰背部、下腹部劇痛 - 突然出現疼痛，且隨著時間愈來愈痛 - 疼痛蔓延至腹股溝

腎結石的常見症狀

1. 排尿灼熱、出現疼痛感

2. 尿量稀少、排尿變細

3. 尿液混濁或有臭味

4. 噁心或嘔吐

5. 血尿、頻尿

6. 發燒、發冷

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六大飲食習慣，預防腎結石形成

預防腎結石最好的方式，就是要遵守以下飲食習慣。

一、多喝水

不管是何種成分的腎結石，都建議多喝水來維持每天2.5公升的尿量 。

二、攝取足夠的鈣質

研究顯示低鈣飲食習慣反而會增加腎結石的形成，這是因為消化道無法提供足量的鈣質來與飲食中的草酸結合，就會造成體內草酸濃度上升，導致尿液中草酸量上升，而增加了結石的機會。

三、減少高鈉攝取

高鈉飲食會增加尿液中的鈣含量，而尿中的鈣分別會和草酸及磷酸結合，形成草酸鈣及磷酸鈣結石。

四、減少高普林、高蛋白的攝取量

因為尿液中尿酸有二個主要來源，一個就是體內核酸的分解、另一個就是高蛋白及高普林飲食習慣所形成的。因為高蛋白飲食會增加尿液中鈣及尿酸的排出量，反而減少尿液中檸檬酸的濃度，就會影響尿液中的酸鹼值，增加了腎結石的風險。

五、低草酸飲食

攝取過多草酸的食物會影響到礦物質鈣、鎂、鉀的吸收，所以在攝取鈣質的時候，要避免同時食用富含草酸的食物，像是茶、啤酒、士多啤梨、提子、朱古力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等食物，才能讓吃進體內的鈣被身體充分吸收，不因鈣質缺乏而增加結石的機會。

六、高檸檬酸飲食

多食用高檸檬酸飲食，像是檸檬、青檸、柳橙水果是可以減少腎結石發生的，這是因為檸檬酸會在尿液中和鈣結合，因而尿液中的鈣離子濃度，進而降低腎結石的發生率，加上檸檬酸也會與草酸鈣結晶結合，可避免草酸鈣結晶在體內形成結石。

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