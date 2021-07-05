免疫力｜菠菜紅蘿蔔降肺炎併發症死亡率？7營養素增免疫力抗病毒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-05 18:53

面對新冠病毒的侵襲，除了做好基本的防疫措施，許多人也開始關心如何從飲食上攝取營養，加強身體對病毒的免疫力。台北醫學大學營養學院的謝榮鴻教授特別點出了7種對抗病毒不可或缺的營養素，並且告訴大家這些營養素為什麼對提升免疫力至關重要！

▼防疫必備7大營養素（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 維他命A

維他命A對支持免疫功能及對抗病毒感染扮演重要角色，因為它會影響黏膜的完整性，對於呼吸道及腸道阻隔病菌及免疫功能相當重要。在COVID-19嚴重感染的部分症狀與麻疹相似，包括發燒、咳嗽、肺炎，而維他命A是WHO對於急性麻疹的標準處置之一，用於降低因肺炎併發症的死亡率。

攝取來源：可以透過食用紅蘿蔔、菠菜、動物內臟等補充。

2. 維他命C

維他命C能強化表皮層屏障、調節先天性及後天性免疫的能力，還能促進免疫細胞移動至感染處，增強身體對外來威脅的抵禦力，更有近期研究指出維他命C可增加COVID-19病患對於病毒的免疫能力。

攝取來源：可以透過食用奇異果、番石榴、燈籠椒（甜椒）等補充。

3. 維他命D

維他命D對免疫系統的重要性，包括維持先天性免疫屏障的抵禦功能，以及後天性免疫的抗原呈現免疫調控。在先天性免疫反應中，抗菌胜肽在呼吸道感染的第一道防線扮演重要角色，維他命D對於抗菌胜肽的產生是必要的；在調節COVID-19病毒侵入細胞的關鍵受體上，維他命D也扮演著重要角色。

攝取來源：適度的曬太陽有助人體合成維他命D，也可以透過食用香菇、黑木耳、雞蛋等補充。

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4. 維他命E

維他命E除了有抗氧化功能，對於維持細胞膜的完整性也很重要。在先前研究亦指出維他命E或硒（微量礦物質）缺乏的動物實驗模式中，會增加病毒變異的機率及致病性。

攝取來源：可以透過食用植物油、黑芝麻、堅果等補充。

5. 硒

硒是兩種人體中重要抗氧化路徑的輔因子，參與重要的抗氧化調節功能，而影響後續的發炎反應。

攝取來源：可以透過大蒜、海產、巴西堅果等補充。

6. 鋅

鋅是生長、發展及維持免疫功能的重要且必需微量元素，它廣泛參與各式免疫功能，缺乏會增加腹瀉及呼吸道感染風險。

攝取來源：可以透過牡蠣、南瓜子、紅肉等補充。

7. Omega-3

長鏈Omega-3多元不飽和脂肪酸因具有平衡發炎的功效，當缺乏或不足時，會有較嚴重的發炎等重症危險性。

攝取來源：可以透過堅果、植物油、深海魚類（魚油）等補充。

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