夏天養生｜中午閉目養神保心氣　睡前必做3件事吃蓮子糖水瞓得好?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-11 12:02

古人把晝夜24小時分為12個時辰，意即2小時為1個時辰。子午覺就是晚上在子時（23:00-1:00）熟睡，白天在午時（11:00-13:00）休息。按照中醫養生的觀念，睡眠與醒寤是陰陽交替的結果。陰氣盛則入眠，陽氣旺則醒來，所以《黃帝內經》說：「陽氣盡則臥，陰氣盡則寤。」

▼人體最佳作息時間（點擊下圖看清！👇👇👇）

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子午覺的原則：子時大睡、午時小憩

按照《黃帝內經》的睡眠理論，夜半子時為陰陽大會、水火交泰之際，此時稱為「合陰」，所謂「日入陽盡，而陰受氣矣，夜半而大會，萬民皆臥，命曰合陰」。所以夜半應長眠、深眠，因為陽盡陰重之故。

反之，午時為日出陰盡，而陽受之，日中而陽重，陽主動，此時應為「合陽」，乃工作最出效率之時，適當地休息一下，更容易養足精氣神，為下一階段積蓄能量。

睡子覺就是夜晚在子時以前上床，子時進入最佳睡眠狀態，因為它是「合陰」時間，睡眠效果最好。睡午覺，就在午時小憩片刻。所以才說睡子午覺是「子時大睡，午時小憩」。

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午時心經旺 小憩養足精氣神

午時為心經當令，此時陽氣到達頂峰後，盛極必衰，就逐漸開始衰落了，而陰氣慢慢生發。動生陽，靜生陰，所以午時宜靜臥或靜坐30分鐘， 既可以生發陰氣， 又能保心氣。即使沒時間睡覺或睡不著，閉目養神對身體也有益處。

中醫認為心為「君主之官，神明出焉」，午時正是陰陽交合的時候，正所謂「陰陽相搏謂之神」，此時小憩最能養精氣神，也為下午的工作打好精力基礎。

午時心經最旺，有利於周身血液循環，心火生，胃土利於消化，這時最適合吃午飯。不過，老年人最好靜坐或閉目休息一下再進餐，因為人心平氣和，氣機調順了，胃口和消化才好。午餐應美食，所謂美食，不是指山珍海味，而是要求食物暖軟，不要吃生冷堅硬的食物，也不要吃太油膩的東西。此外，最好只吃七八分飽，過飽則會加重腸胃的負擔。食後可用茶漱口，滌去油膩，然後午休。

▼提高睡眠品質的3大法寶（按圖了解👇👇👇）

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1. 睡前減慢呼吸節奏：睡前可以適當靜坐、散步、聽輕柔的音樂等，使身體逐漸入靜，靜則生陰，陰盛則寐，最好的辦法是躺在床上做幾分鐘深呼吸，精神內守，睡眠品質才會最好。

2. 睡前可以吃點養心陰的食物：睡前2小時可吃一點養心陰的東西，如冰糖蓮子羹、小米番薯粥、藕粉等，因為人睡覺後，心臟仍在辛苦地工作，所以睡前適當地補益心陰，有助於健康。

3. 睡前用溫水泡腳入睡最好：睡前用溫水泡腳，再輔以足底按摩效果最佳。因為泡腳可以促進心腎相交，心腎相交意味著水火既濟，對陰陽相合有促進作用，陰陽合抱，睡眠品質自然較高。

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