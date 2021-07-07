口腔癌｜吞嚥困難嘴巴擘唔大　小心7大癌前病變警號漱口水增風險?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-07 18:40

口腔癌的發生與嚼食檳榔有極大的相關，但很多台灣民眾以為戒除檳榔後就不會得到口腔癌，醫師提醒，有一些癌前病變，例如對辣敏感、嘴巴張不大等就該提高警覺，如果置之不理有極高的可能性會發展成為口腔癌。

台灣汐止國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，口腔癌的癌前病變包括口腔各處黏膜的白斑症、紅斑症、黏膜下纖維化、疣狀增生及慢性潰瘍。

所謂癌前病變本身並非口腔癌，但長期置之不理或刺激源一直存在時，以後有極高的可能性發展成口腔癌。

▼7大口腔癌前病變警號（按圖了解👇👇👇）

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若發現有以下各種情形時即應提高警覺，並立即到醫院做進一步的口腔檢查，或必要時做病理切片檢查：

1. 對辣的食物敏感，變得不敢吃辣。

2. 嘴巴張不大，像有條帶子把臉頰從上到下綁住。

3. 顎骨的局部性腫大，導致臉部左右不對稱，有時合併有知覺異常（如下唇麻木感）或牙齒動搖等症狀，須請牙醫診察是否長瘤，或是一般牙周病，小心做鑑別診斷。

4. 口腔內不正常破皮或腫塊維持2周以上。

5. 牙齦腫脹易流血，假牙裝不上去。

6. 口腔黏膜顏色或外表形狀改變，如變白、紅、褐或黑，且無法抹去；或原先存在的痣面積增大、表面增高、變粗，出現潰瘍或色澤發生改變。

7. 舌頭之活動性受到限制，導致咀嚼、吞嚥或說話困難，或舌頭半側知覺的喪失、麻木，皆應儘早查明原因。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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