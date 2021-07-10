心臟病｜更年期後增風險！女性心肌梗塞易忽略5症狀流冷汗異常攰

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-07-10 17:02

說到心臟病（Heart disease），大多數人可能會聯想到心肌梗塞（Myocardial infarction）與明顯的胸痛，但你知道女性在心肌梗塞的徵兆表現上，其實有許多非典型的症狀。這些非典型症狀種類很多，有些症狀非常輕微，因此往往不會讓人聯想到與心臟病有關而忽略，一起來看看女性有哪些特別的心臟病症狀吧！ 撰文：於承文 醫學審稿：台灣註冊醫師吳慶南／Hello醫師

心肌梗塞原因

心肌梗塞是冠狀動脈心臟病（Coronary heart disease，簡稱冠心病）的急性症狀，當患者的冠狀動脈因為脂肪斑塊過度堆積，或破裂形成血栓堵住血管。血液就會無法流向心臟，導致心肌梗塞，因此也稱為缺血性心臟病。

女性心肌梗塞症狀

首先我們必須先了解，心肌梗塞是「血管完全堵塞」而引發的症狀，而在完全堵塞前，患者可能就會有胸悶或胸痛等，這類心肌梗塞的徵兆。

在多數情況下，患者感覺胸悶時，血管通常還未完全堵塞，但如果胸口疼痛感明顯的話，則可能較為情況已相當嚴重。不過，也有一部分心肌梗塞患者是沒有任何症狀的。另外，女性患者還可能感覺到下列不適症狀：

▼女性心肌梗塞的症狀有什麼？（點擊下圖看清👇👇👇）

胸悶、胸痛

這是最常見的心臟病發作症狀，不過女性出現胸痛或不適的情形，可能與男性不同。

在女性身上，此症狀可能導致腫脹感或壓迫感，而疼痛不僅位於左側，也可能發生在胸部的任何位置。

呼吸急促、困難

如果你在沒有任何明顯原因（運動、勞動）的情況下，出現呼吸困難，這可能是心肌梗塞。另外，患者也可能在活動後或躺下時，呼吸急促、困難的症狀加劇，不過如果患者起身，可能會讓症狀緩解一些。

不僅如此，患者也可能有冒冷汗、胸痛等其他症狀與呼吸急促一同發生。你會感覺自己的呼吸狀況好像剛跑完馬拉松一般，即便什麼事也沒做。

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異常疲勞

心臟病發作的女性，可能會因強烈的疲勞而感到不堪負荷，即使她們並沒有經常活動。不過這種疲勞感常常因為女性一整天上班、操持家務，而會被忽略或被視為正常。為了避免這種狀況，你可以由以下方式判斷：

- 做完你平時就會做的運動後，感覺特別疲勞。 - 沒有特別做什麼活動，但感覺胸部特別沉重。 - 進行簡單的活動（上廁所、購物）就會讓你感覺特別疲憊。 - 雖然疲憊，但是卻無法好好入睡。

出汗（冒冷汗）

這種症狀不同於我們在運動時或暴露於高溫環境下，產生的汗水，比較像是因為壓力而產生的冷汗。患者可能會突然間冒冷汗、或是在呼吸困難或急促的時候冒汗。

其他部位疼痛

女性發生胸痛比例比男性少，取而代之的是手臂、背部、頸部、下巴或胃部這些部位，可能會有疼痛的現象（這不代表男性就不會有這些症狀）。疼痛感可能循序漸進，或突然爆發，而且可能會由胸口蔓延到其他部位。如果你正在睡覺，這樣的疼痛可能會使你從睡夢中醒來。

心臟病專家建議，當腰部以上的任何身體部位，出現莫名症狀時，應立即告知醫師或專業醫療人員。舉例來說，胃痛就經常被誤認為是由胃潰瘍（Stomach ulcer）、胃灼熱（Heartburn）或流感所引起，而非心臟病發作的警訊。除了以上所提之症狀，女性患者還可能有消化不良、頭暈、頭痛等不適。

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女性如何防範心臟病？

由於能夠保護血管的雌激素分泌量下降，女性罹患心臟病的風險，在進入更年期後就會明顯增加，因此更年期女性應該特別關注自己的心臟健康。但要從哪裡下手呢？

首先，定期的健康檢查可以幫助你了解身體的大概狀況，如果你發現自己有血脂過高的問題，那你可能就要注意自己可能有較高罹患心血管疾病的風險。此外，若家庭成員有心臟病，則你也可能有較高的罹患病率。透過這些指標，你可以對自己的心臟健康做個簡易的判斷，如果自己屬於高風險族群，那麼應該特別留意自己有沒有出現疑似心臟病的症狀，一旦發現，應儘早檢查。

脂肪斑塊並非一朝一夕就能形成並堵塞你的冠狀動脈，為了你的心臟健康，選擇戒煙、規律運動運動、少喝酒、低膽固醇飲食的生活型態，可以讓你降低心臟病的罹患風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：心肌梗塞男女有別！非典型症狀含胃痛、冒冷汗、疲勞】

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