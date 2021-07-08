偏頭痛藥物有分級數　痛楚劇烈應考慮處方藥物

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-07-08 06:00

對很多人來說，偏頭痛是難以擺脫的夢魘，發作時相當難受，對生活、工作及情緒亦有一定影響。腦神經科專科方文麒醫生指出：「其實偏頭痛是功能性頭痛的一種，與陣發性腦細胞功能障礙有關。有研究指每十人就有一人有偏頭痛，較常出現於女性身上，部分或有家族病史。不少患者靠非處方止痛藥來紓緩痛楚，效果卻因人而異。如對頭痛的成因有懷疑，或頭痛控制未如理想，便應該及早求醫。」

偏頭痛可在不同年齡人士身上出現，並較常見於30歲後。偏頭痛可分為「一般型」和「典型」兩大類。「一般型」偏頭痛的定義可簡化為「54321」，亦即患者曾有「5」次發作；症狀維持「4」小時至「3天」；包括以下「2種」或以上的頭痛症狀：單邊頭痛、頭痛像脈搏跳動、中度至嚴重疼痛、影響日常活動；以及頭痛時伴隨其中「1組」症狀，包括「噁心/ 嘔吐」或「怕光/ 怕聲」。「典型」偏頭痛（佔約四分之一偏頭痛患者）於發作前或發作時會有「先兆」，例如眼冒閃光、眼前影像猶如「打格仔」般模糊、手痺或腸胃不適等。

首次頭痛已劇痛應盡快求醫

若然頭痛患者首次發作時已有劇烈疼痛，甚至影響神智及身體功能，應立即看醫生，甚至進行腦部掃描，排除腦出血及其他嚴重疾病。

偏頭痛發作大多是突如其來。部分患者於頭痛發作前或會變得情緒低落或暴躁。個別因素也可能誘發偏頭痛，例如情緒、壓力、睡眠不足、進食某些食物、天氣轉變、女性荷爾蒙週期性轉變等。

初起發作時用藥更能止痛

方醫生表示：「一旦偏頭痛發作，應多作休息。如有需要，可服用止痛藥紓緩。止痛藥有不同種類和强度，醫生一般會沿着「止痛藥階梯」拾級而上來處方藥物。偏頭痛患者可先試用撲熱息痛，如效果未如理想，可升級至非類固醇消炎止痛藥（NSAID），繼而使用Triptan類或Ergot類藥物。若然已知偏頭痛難以紓緩，可於發作初起時盡快用藥，止痛效果會較好。」

方醫生續解釋，值得一提的是，如患者長期服用止痛藥，亦可誘發「藥物過度使用性頭痛」，不可不防。一般建議一個月內盡量避免服用多於十四天的撲熱息痛或非類固醇消炎止痛藥，或多於十天的Triptan類或Ergot類藥物。

近年亦出現了非侵入性的神經調節裝置，適用於不欲服藥或對藥物有較大副作用的人士。這些裝置以頭帶或手帶的形式佩帶於身上，透過電流刺激皮膚，調節腦部神經。其減痛功效與藥物接近。

偏頭痛也有預防性藥物

方醫生提醒偏頭痛患者，如偏頭痛患者發作頻繁，要經常服用止痛藥，或發作的次數及程度很影響日常生活，則可考慮服用預防性藥物，以減低發作的次數，改善生活質素。這些藥物包括某些降血壓藥、抗抑鬱藥、抗癲癎藥、CGRP拮抗劑或肉毒桿菌毒素等。口服預防性藥物須每天服用，針劑如CGRP拮抗劑則每月注射一次。患者宜跟醫生商量適切的預防或治療偏頭痛方案，避免強忍疼痛或因胡亂用藥而招致副作用。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。