撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-07 12:45

新冠病毒疫苗接種計劃展開至今，本港已打針的市民佔人口比例約3成，注射的疫苗數量大概有300多萬，其中復必泰佔170萬劑，另外130萬則屬國產科興。政府近期推出多項「谷針」措施，包括進一步放闊入境門檻等；已接種疫苗的人士，再做過血清抗體檢測後從高風險以外地區回港，強制隔離檢疫只需7天。但有參與港大研究的專家警告，科興疫苗接種者可能會因體內抗體太低而無法通過入境抗體測試，亦有感染病毒的風險；故此，坊間不少已打針的市民自行檢驗中和抗體，以清楚了解疫苗對自己是否有效，對防疫亦是多一重保障。

最新新冠疫苗研究 復必泰抗體水平遠高於科興？

日前港府委托香港大學公共衛生學院 ，針對一千名接種兩款新冠疫苗（復必泰 BioNTech 或 科興Sinovac）的人士的抗體水平進行對比研究。團隊現已對100名接種者完成初步分析，結果顯示接種「復必泰」人士，抗體水平遠高於「科興」疫苗施打者，但報道並未具體列舉出接種兩種疫苗後分別測出的抗體指數。



另外，本港亦有私家醫院招募457名曾接種疫苗的醫護進行研究；當中分別有220人打科興、237人打復必泰。結果反映，已注射兩劑「復必泰」的中和抗體水平達到94.5%，遠比兩針「科興」的66.7%更高。

從醫學角度來看，人體接種後產生的抗體多寡，可決定疫苗能否起良好的保護作用。身為港大公共衛生學院教授、暨衛生防護中心成員高本恩（Ben Cowling）就指出，上述研究與兩款疫苗的第三期臨床試驗報告結果相符合；若體內抗體較多，意味著身體需要更多時間才能將其分解，疫苗的保護能力亦會持續更長時間。

高本恩補充，如果港府在稍後打算為已打針的入境者進行抗體測試來決定是否縮短抵港後強制隔離期，接種科興疫苗的人士，或會因抗體水平過低而無法驗出。而港大內科學系傳染病科主任孔繁毅則表示，除非未來有更多醫學數據作支持，否則暫不建議科興疫苗接種者再打復必泰作加強劑，目前庫存的疫苗應優先給未接種人士。

疫苗效用成疑 進行中和抗體測試作「自保」

雖然已有過百萬的市民參與接種計劃，但普羅大眾對兩款疫苗的確實成效仍然充滿疑問；除了港大研究外，亦有不少調查都指出，不同人士打針後體內可產生的抗體數量均有差別，所以能否達至免疫水平乃因人而異。其實坊間亦有林林總總的抗體測試，若然想知道疫苗接種後是否能起保護作用，可以進行抽血檢驗，了解及評估打針後仍存在的感染風險；亦算是唯一的「自保」方法。

不過醫生亦有表示，不同化驗所對體內有效抗體的達標數字都有分別；普遍來說，抗體的百分比要保持在50%或以上，才能產生明顯的免疫保護作用。莊柏醫療提供的「新冠病毒疫苗中和抗體測試」成功取得美國FDA及歐盟CE認證；可以讓已接種者，尤其是選擇科興疫苗人士更深入了解自己的中和抗體水平。而完成檢查後，報告將於4-5個工作天内發出。

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驗抗體有規定時間 最好要等14日！

根據美國疾管署（C.D.C）指出，無論接種科興或復必泰的新冠疫苗，通常在打第二針後7至14天，人體才會開始建立比較顯著的免疫反應、產生保護力。所以醫生一般會建議完成兩劑疫苗注射的14天後才進行抽血檢驗，屆時結果顯示的抗體的數量會更為準確。但需要留意的是，抗體水平有機會隨著時間而逐漸下跌，頻率則是因人而異，所以最好是適時監察抗體數字的變化。